Far Cry 5: Next-Gen-Update mit 60 FPS für PS5 & Xbox Series X | S veröffentlicht

Wie die Zeit doch vergeht: Vor fünf Jahren erschienund eigentlich ist das Spiel längst abgeschlossen. Zum nahenden Jubiläum meldet sich Ubisoft aber noch einmal zurück und veröffentlicht ein neues Update.Das beinhaltet gemäß Ubisoft ein "heiß ersehntes Feature" für die aktuelle Konsolengeration rund um PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Im Detail handelt es sich um einen Patch, der es ermöglicht, dass ihr den Shooter fortan mit 60 FPS genießen könnt. Xbox-Spieler dürfen sich zudem über eine höhere Auflösung freuen.Das Update für Far Cry 5 steht ab sofort zum Download bereit und ihr könnt direkt mit den Verbesserungen starten. Neben der erhöhten Bildwiederholrate gibt es zudem auf der Xbox Series X eine verbesserte Auflösung: Hier könnt ihr den Shooter in 3840x2160 Pixeln spielen, sprich in 4K und 60 Bildern pro Sekunde.Auf der Xbox Series S gibt es hingegen maximal Full HD, während die PlayStation 5 sich dazwischen einordnet. Auf der aktuellen Sony-Konsole erhaltet ihr eine Auflösung von 2880x1620 Pixeln, aber ebenfalls mit vollen 60 FPS.Ein solcher Patch ist für Ubisoft übrigens nichts ungewöhnliches: Bereits in der Vergangenheit hat der Publisherund. Dadurch können die Action-Adventures mittlerweile mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde auf der PS5 und Xbox Series X | S gespielt werden.