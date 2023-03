Far Cry 5: Zum 5. Geburtstag bald mit 60 FPS für PS5 und Xbox Series X | S?

Far Cry 5: Bald 60 FPS für PS5 und Xbox Series X | S?





🎉 Let's celebrate the 5th anniversary of #FarCry5! 🎉



Over the next three weeks, celebrate the 5th Anniversary with us. Stay tuned for what's to come, including a highly requested feature for next-gen consoles. 👀#FarCry5Anniversary pic.twitter.com/l6LFL0nfKb



— Far Cry 6 (@FarCrygame) March 15, 2023

Wie die Zeit doch vergeht: Vor fünf Jahren erschienund eigentlich ist das Spiel längst abgeschlossen. Zum nahenden Jubiläum meldet sich Ubisoft aber noch einmal zurück und kündigt indirekt ein Update an.Genaue Infos dazu lässt man zwar noch im Unklaren, aber es soll ein "heiß ersehntes Feature" für die aktuelle Konsolengeneration nachgereicht werden. Um was sich dabei handelt, verrät der französische Publisher nicht. Stattdessen verweist man darauf, dass man in den nächsten drei Wochen den fünften Geburtstag ausgiebig feiern wird.Möglicherweise bezieht sich Ubisoft bei dem Feature darauf, dass Far Cry 5 bislang nur mit 30 FPS auf der PlayStation 5 und Xbox Series X | S läuft. Ein Update könnte hier ansetzen und den Open-World-Shooter mit 60 FPS ermöglichen. Das erscheint sogar recht naheliegend, denn bereits bei anderen Spielen ist Ubisoft diesen Weg in der Vergangenheit gegangen.und. Dadurch konnten die Action-Adventures fortan mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde auf der PS5 und Xbox Series X | S gespielt werden.Ob es sich dabei aber tatsächlich um dieses Feature für Far Cry 5 handelt und ob noch weitere Überraschungen geplant sind, bleibt abzuwarten. Bislang hat sich Ubisoft noch nicht in die Karten blicken lassen, außer, dass man den Geburtstag gerne mit den Fans zusammenfeiern möchte.Und während man einerseits ein Jubiläum feiert, dürften bei Ubisoft auch die Augen in Richtung Zukunft wandern., welches jedoch Gerüchten zufolge in zwei Teile gegliedert ist.Letztes aktuelles Video: VideoTest