Blasphemous: PC-Demo kann bis zum 1. September runtergeladen werden - 4Players.de

Sinners, The High Pontiff has granted you a FREE demo on Steam for a limited time only.​



Keep believing in the miracle.​



Play the demo: https://t.co/tY7MQzEurB pic.twitter.com/sWbRzBKEBg



— Blasphemous (@BlasphemousGame) August 28, 2019

Erkunde eine nichtlineare Welt: Überwinde furchterregende Feinde und tödliche Fallen, während du dich durch verschiedene Landschaften wagst und in der dunklen, schaurigen Welt von Cvstodia nach Erlösung suchst.

Brutaler Kampf: Entfessle die Kraft von Mea Culpa, einem Schwert, das aus Schuldgefühlen geboren wurde, um deine Feinde zu töten. Erlerne verheerende neue Combos und Spezialangriffe, während du alle aus dem Weg räumst.

Hinrichtungen: Entfessle deinen Zorn und erfreue dich an der blutigen Zerstückelung der Gegner in wunderschönen, pixelgenauen Hinrichtungsanimationen.

Passe deinen Charakter an: Entdecke und benutze Relikte, Rosenkranzperlen, Gebete und Schwertherzen, um dir die neuen Fähigkeiten und Werte-Verbesserungen zu holen, die du zum Überleben brauchst. Experimentiere mit verschiedenen Combos, um deinen Spielstil zu variieren.

Aufregende Bosskämpfe: Horden gigantischer, verdrehter Kreaturen stehen zwischen dir und deinem Ziel. Erfahre, wie sie sich bewegen, überlebe ihre verheerenden Angriffe und gewinne.

Schalte die Geheimnisse von Cvstodia frei: Die Welt steckt voller gequälter Seelen. Einige wollen dir helfen, andere verlangen möglicherweise eine Gegenleistung. Entdecke die Geschichten und Schicksale dieser gefolterten Charaktere, um Belohnungen und ein tieferes Verständnis der dunklen Welt zu erlangen, in der du lebst.

Bis zum 1. September kann bei Steam eine Demo von Blasphemous runtergeladen werden ( Demo-Download ). Ausprobieren darf man den Auftakt des Spiels. Auch der erste Boss kann bekämpft werden. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich aber nicht in die Vollversion übernehmen.Der ambitionierte 2D-Action-Plattformer, der schnelle Hack-&-Slash-Kämpfe mit einer tiefgründigen Handlung in nichtlinearen Levels kombinieren möchte, wird am 10. September 2019 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."Das Land Cvstodia und seine Bewohner werden von einem üblen Fluch heimgesucht: 'Das Wunder'. Spiele als 'Der Reumütige': ein einziger Überlebender des Massakers von 'Stiller Schmerz'. Du bist im endlosen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt gefangen und musst die Welt von diesem schrecklichen Schicksal befreien. Erkunde diese albtraumhafte Welt voller verdrehter Religion und entdecke die vielen tief verborgenen Geheimnisse.Verwende verheerende Combos und brutale Hinrichtungen, um Horden grotesker Monster und titanischer Bosse niederzustrecken, die dich alle auseinanderreißen wollen.Finde und benutze Relikte, Rosenkranzperlen und Gebete, die die Kräfte des Himmels herbeirufen, um deiner ewigen Verdammnis ein Ende zu setzen."Folgende Hauptmerkmale werden von den Machern herausgestellt:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer