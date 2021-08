Blasphemous: Nachfolger angekündigt; letzte Erweiterung im Dezember

Es gibt gleich mehrere Neuigkeiten zu Team 17s finsterem Action-Adventure im Metroidvania-Stil Blasphemous ab 22,49€ bei kaufen ) . Im Dezember soll es eine finale kostenlose Erweiterung mit dem Namen Wounds of Eventide geben - und im Jahr 2023 einen Nachfolger zum Spiel: Das verkündete Entwickler The Game Kitchen gegenüber IGN in einem Livestream.Vom Trailer zur Erweiterung abgesehen wurde allerdings kaum Näheres verraten. Wounds of Eventide solle das "wahre Ende" zu Blasphemous bieten. Spieler können also eine Fortführung der Handlung aus dem Hauptspiel erwarten. Hier geht es zum Test aus dem Jahr 2019 Letztes aktuelles Video: VideoTest