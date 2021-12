Blasphemous: Letzte kostenlose Erweiterung "Wounds of Eventide" geht heute live

Das Action-Adventure Blasphemous ( ab 19,98€ bei kaufen ) hat heute seine dritte und damit letzte Erweiterung erhalten. Publisher Team 17 spendiert mit dem kostenlosen Update nicht nur neue Inhalte, sondern bietet damit auch eine Vorlage für die bestätigte Fortsetzung des opulenten Pixel-Abenteuers, die 2023 kommen soll.Die Erweiterung "Wounds of Eventide" enthält ein neues "Schicksal" für die Welt von Cvstodia, damit die Anknüpfung des nächsten Spiels gelingt. Das Ende von Blasphemous wird also etwas umgekrempelt, um die Fortsetzung vorzubereiten. Daher sollte beachtet werden, dass Spielstände mit fortgeschrittenem Spielverlauf möglicherweise nicht mehr alle Inhalte von der letzten Erweiterung erleben können. Entwickler The Games Kitchen empfiehlt, einen neuen Spieldurchlauf zu starten. Wer Hinweise dazu haben will, wie man die Ereignisse von "Wounds of Eventide" auslöst, findet im aktuellen Update-Post von Blasphemous auf Steam alles Wissenswerte.Mit "Wounds of Eventide" werden neue Level, Bosse, Gegenstände und Geheimnisse hinzugefügt, sodass auch alte Hasen auf ihre Kosten kommen sollten. Im folgenden könnt ihr euch ein Bild von den neuen epischen Hinternissen machen, die auf euch warten.Blasphemous wurde am 10. September 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im Test auf 4Players.de konnte das Action-Adventure eine rundum gute Wertung einheimsen.