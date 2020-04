Form: Futuristische Maschinenrätsel im Stil von Half-Life: Alyx für PSVR umgesetzt

Wer lediglich eine PS4 mit dem PSVR-Headset besitzt und trotzdem einen Eindruck davon bekommen möchte, wie sich die futuristischen 3D-Puzzles in Half-Life: Alyx anfühlen, kommt dieser Erfahrung vermutlich mit Form von Charm Games am nächsten. Das (leider sehr kurze) Knobel-Highlight aus dem Jahr 2017 ist seit gestern auch im PSN-Store erhältlich. Im Test für PC-VR resümierten wir damals:"Was für ein Erlebnis: Es gibt zwar Unmengen von VR-Spielen, die mit diesem Schlagwort um sich werfen, doch in Form fühlte ich mich tatsächlich wie in eine fremde Welt voller bizarrer Maschinen versetzt. Stellt euch die gemütliche Knobel-Atmosphäre von The Room vor – angereichert mit einer metaphysischen Mystery-Geschichte und bizarr animierten, außerirdisch glitzernden Maschinen. Die Erinnerungs-Signale aus dem Obelisken sorgen für angenehm geheimnisvolle Mechanik-Puzzles, bei denen man nur durchs Probieren ans Ziel kommt. Schade allerdings, dass auch dieser entspannende VR-Trip so schnell vorbei ist. Das Spiel unterhält kaum länger als ein kurzer Spielfilm und besitzt kaum Wiederspielwert."Letztes aktuelles Video: Start-Trailer