Xbox Game Pass: Weitere Spiele angekündigt, darunter Deus Ex, Vampyr, Edith Finch und Marvel vs. Capcom - 4Players.de

Microsoft hat eine weitere Spiele-Ladung für den Xbox Game Pass angekündigt. Noch im März sollen Deus Ex: Mankind Divided (21. März), What Remains of Edith Finch (21. März), The Walking Dead: Michonne (28. März), Vampyr (28. März) und die Neuerscheinung Operencia: The Stolen Sun (29. März) folgen. Im April geht es dann mit Marvel vs. Capcom: Infinite (1. April) und Minecraft (4. April) weiter.Deus Ex: Mankind Divided - 21. März"In der Zukunft gelten mechanisch erweiterte Menschen als Ausgestoßene und fristen ein von der Gesellschaft isoliertes Dasein. Deus Ex: Mankind Divided setzt als Sequel zu Deus Ex: Human Revolution auf nervenaufreibende Action, angetrieben von erzählerisch starken Rollenspiel-Elementen. Als Elite-Agent Adam Jensen bewaffnest Du Dich mit einem neuen Arsenal voller Hightech-Waffen und technischen Erweiterungen und deckst eine weltweite Verschwörung auf."What Remains of Edith Finch - 21. März"Ein rätselhafter Fluch sucht die Finch-Familie seit Generationen heim – geblieben bist nur Du! Als Nachfahrin Edith Finch erkundest Du das weitläufige, schaurig anmutende Familien-Anwesen und begibst Dich auf eine abenteuerliche Spurensuche, um die Ursprünge des Fluches aufzudecken. In What Remains of Edith Finch folgst Du einer packenden Geschichte, gehst versteckten Hinweisen nach, deckst uralte Geheimnisse auf und setzt am Ende alle Puzzlestücke zusammen."The Walking Dead: Michonne - 28. März"Du schlüpfst in die Rolle des ikonischen Charakters Michonne und erlebst drei mitreißende Episoden, die zwischen den Handlungen der The Walking Dead-Comics spielen. In The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries erlebst Du eine interaktive Geschichte rund um große Verluste, Reue und Michonnes Anschluss an die Gruppe der anderen Protagonisten. Stelle Dich Deiner Vergangenheit und entscheide, wer leben und wer sterben wird. "Vampyr - 28. März"Arzt, Kriegsveteran und Vampir: Streife als Jonathan Reid 1918 durch die verwüsteten Straßen Londons und erlebe die Folgen des Ersten Weltkriegs. Entscheide, ob Du den Kriegsopfern als gewissenhafter Arzt zur Seite stehst oder Deinem unstillbaren Durst nach Blut nachgibst. In Vampyr erlebst Du ein Action-Rollenspiel, das dynamisch auf jede Deiner Entscheidungen reagiert. Treffe die richtige Wahl, die das Schicksal der Stadt beeinflusst."Operencia: The Stolen Sun - 29. März"Du betrittst das unkonventionelle Operencia und erlebst eine moderne Hommage an klassische First-Person Dungeon Crawler. Die Handlung ist angelehnt an mitteleuropäische Mythologie und führt Dich durch 13 einzigartige Level in einem rundenbasierten Kampf-System. Operencia: The Stolen Sun ist exklusiv für Xbox One erhältlich und ab Release im Xbox Game Pass verfügbar."Marvel vs. Capcom Infinite - 1. April"Der gefährliche Ultron Sigma steht kurz vor der Vernichtung der Welt und nur Du kannst ihn aufhalten! Vereine in Marvel vs. Capcom Infinite die ikonischen Helden beider Universen, erlange die allmächtigen Infinity-Steine und halte das Böse auf, das die Welt zu überrollen droht. Stelle Dich den Schurken im Story-Modus oder teste Deine Stärke in actiongeladenen Online-Kämpfen."Minecraft - 4. April"Ab dem 4. April ist die ikonische Sandbox-Welt von Minecraft Teil des Xbox Game Pass! Schließe Dich Millionen von Spielern an und erlebe schier grenzenlose Welten, die Du erkundest und formst. Die Grenzen von Minecraft liegen nur in Deiner eigenen Kreativität."Xbox-Game-Pass-Abonnenten erhalten sofortigen Zugang zu allen neuen und exklusiven Veröffentlichungen der Microsoft Studios wie etwa Crackdown 3. Neben den bisher angekündigten Titeln erhalten Xbox-Game-Pass-Mitglieder auch (pünktlich zum jeweiligen Release) Zugriff auf die bisher unangekündigten Fortsetzungen der exklusiven Spielereihen Halo, Forza und Gears of War. Spieler, die eine aktive Game-Pass-Mitgliedschaft haben, können Xbox-Play-Anywhere-Titel wie zum Beispiel Sea of Thieves sowohl auf Xbox One als auch auf PC spielen.Microsoft: "Mit dem Xbox Game Pass erhältst Du Zugriff auf mehr als 100 Spiele aus dem Xbox One- und dem abwärtskompatiblen Xbox 360-Portfolio. Nach einer kostenlosen 14-tägigen Testphase kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Katalog des Xbox Game Pass wird monatlich mit neuen Titeln aktualisiert, eine Übersicht aller verfügbaren Spiele findest Du hier ."Letztes aktuelles Video: X018 - 16 Titles Announced