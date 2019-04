Xbox Game Pass: Gerücht: Kombo-Abo mit Xbox Live Gold in Planung - 4Players.de

Microsoft könnte demnächst einen neuen Abonnementtyp einführen, der den Xbox Game Pass und Xbox Live Gold in einem Abonnement bündelt, dies berichten übereinstimmend h0x0d Thurrott und The Verge . Der sogenannte "Xbox Game Pass Ultimate" soll 14,99 Dollar kosten. Bisher kosteten beide Mitgliedschaften jeweils 9,99 Dollar pro Monat, daher würde man mit dem "Xbox Game Pass Ultimate" knapp fünf Dollar pro Monat im Vergleich zu den einzelnen Abos sparen. Microsoft wollte das Gerücht gegenüber Polygon nicht kommentieren.Es wird davon ausgegangen, dass Microsoft den "Xbox Game Pass Ultimate" zusammen mit der Xbox One S All-Digital , der noch nicht offiziell angekündigten Xbox One S ohne Blu-ray-Disc-Laufwerk ( wir berichteten ), in diesem Monat ankündigen wird.Letztes aktuelles Video: X018 - 16 Titles Announced