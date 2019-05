Xbox Game Pass: Quests nun auch in Deutschland verfügbar - 4Players.de

Xbox Game Pass quests are now available in Australia, Ireland, New Zealand, Singapore, France, Germany, and Mexico! Browse quests, track your progress, and discover your next favorite game with the @XboxGamePass mobile app https://t.co/06fVTdoy5l — Larry Hryb (@majornelson) 10. Mai 2019

In Deutschland sind mittlerweile auch die Xbox Game Pass Quests verfügbar . Game-Pass-Mitglieder können fortan Microsoft-Rewards-Punkte sammeln, wenn sie Spiele aus dem Xbox-Game-Pass-Katalog spielen und Erfolge sammeln. So erhält man zum Beispiel 200 Microsoft-Rewards-Punkte, wenn man zwei Achievements in Just Cause 4 erzielt. Erzielt man ein Achievement in einem Game-Pass-Titel, der letzten Monat zum Game-Pass-Aufgebot hinzugefügt wurde, bekommt man 100 Microsoft-Rewards-Punkte. Diese Punkte lassen sich gegen bestimmte Belohnungen einlösen. Die Microsoft-Rewards-Punkte können in der Microsoft Rewards App eingelöst werden."Löse Microsoft Rewards-Punkte für Xbox-Geschenkkarten ein und verwende sie für In-Game-Inhalte, Spiele, Geräte, Filme, Apps, Zubehör und mehr. Öffne die Microsoft Rewards App, um deinen Fortschritt zu sehen. Dein Xbox Game Pass-Quest wird ein grünes Häkchen aufweisen, wenn es abgeschlossen ist. (...) Bitte besuche rewards.microsoft.com oder öffne die Microsoft Rewards App auf deiner Xbox-Konsole, um mehr zu erfahren", schreibt Microsoft Alle Xbox-Game-Pass-Mitglieder in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Irland, Singapur, Frankreich und Deutschland können an Xbox Game Pass-Quests teilnehmen.Letztes aktuelles Video: X018 - 16 Titles Announced