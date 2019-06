Xbox Game Pass: Elf weitere Spiele von unabhängigen Entwicklern für das Spiele-Abo - 4Players.de

Microsoft hat in der zweiten "ID@Xbox Game Pass Showcase" elf Spiele von unabhängigen Entwicklern angekündigt , die demnächst im Xbox Game Pass auf Konsole und/oder PC erhältlich sein werden.Für den Xbox Game Pass auf Konsole und PC (Beta) wurden My Time at Portia, Bad North, Gonner, The Banner Saga 3, Yoku's Island Express und Worms W.M.D. bestätigt. Für den Xbox Game Pass PC wurden noch Undertale, Timespinner, Unavowed, Machinarium und For the King genannt. Wann diese Spiele in den Xbox Game Pass aufgenommen werden, wurde nicht erwähnt.In den vergangenen Tagen wurde der Xbox Game Pass für Konsole mit Resident Evil: Revelations, Rare Replay und Goat Simulator versorgt. Der Goat Simulator ist auch im Xbox Game Pass für PC verfügbar. Dead Island Definitive Edition, Devil May Cry 4 Special Edition, Shadow Complex Remastered, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 und Zombie Army Trilogy verschwinden am 30. Juni hingegen aus dem Abo-Aufgebot.Im "ID@Xbox Game Pass Showcase Video" kommen ebenfalls noch die Entwickler von Blair Witch, Pathologic 2, Secret Neighbor, Broforce, Ruiner, Hotline Miami, The Messenger, Hatoful Boyfriend, Way to the Woods, Spiritfarer, Creature in the Well, Undermine und Star Renegades zu Wort.Letztes aktuelles Video: IDXbox Game Pass 62719