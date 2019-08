Xbox Game Pass: Kurbelt offenbar massiv Verkaufszahlen für enthaltene Spiele wie Descenders an - 4Players.de

Ein Auftritt in Microsofts Spiel-Abonnement Xbox Game Pass scheint sich für manche Entwickler auch als Werbemittel für gewöhnliche Verkäufe zu lohnen. Mike Rose von RageSquid etwa erklärt gegenüber windowscentral.com , dass sich sein Downhill-Racer Descenders ( zum Test ) während seiner Phase im Abo drei mal so oft verkauft habe wie im kompletten Zeitraum davor.Das ständige prominente Anpreisen im Dashboard und Store machte offenbar auch jeder Menge "klassischer" Kunden Lust aufs Spiel, die kein interesse an dem Abo-Service hatten. Und das, obwohl es währenddessen nicht einmal ein Sonderangebot oder ähnliches gegeben habe. Mittlerweile sei sein Spiel von insgesamt 600.000 Personen gespielt worden. Rose schwärmt:"Es ist im Wesentlichen eine Anzeige, eine reine Anzeige! Und jetzt fragt mich Xbox sogar noch 'Ähm, dürfen wir Descenders auch noch in weiteren Werbungen für den Xbox Game Pass nutzen?' Ja klar dürft ihr das! Sch.... nochmal, natürlich dürft ihr das!"