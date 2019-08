Xbox Game Pass: Diesen Monat gibt's Devil May Cry 5, Blair Witch und fünf weitere Spiele - 4Players.de

Age of Empires: Definitive Edition (Xbox Game Pass für PC Beta, Xbox Game Pass Ultimate): "Das legendäre Echtzeitstrategie-Spiel kehrt mit brandneuen 4K-Visuals, 8-Personen-Multiplayer-Kämpfen und einer Vielzahl weiterer neuer Features zurück, die alle bislang offiziell veröffentlichten Inhalte zusammenführen. Age of Empires: Definitive Edition bietet Dir das komplette Strategie-Paket."

Devil May Cry 5 (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass Ultimate): "Der Teufel ist wieder da! Erlebe das neueste Kapitel der Devil May Cry Saga, das Dich in eine technisch weiterentwickelte und absolut verrücktte Action-Erfahrung entführt, die Du so noch nicht gesehen hast."

Stellaris (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass Ultimate und bald im Xbox Game Pass für PC): "Dich erwartet intensives und strategisches Gameplay, verschiedenste außerirdische Rassen und spannendes Storytelling. Stellaris legt die gesamte Galaxie allein in Deine Hände: Erkunde das Unbekannte, decke die Geheimnisse des Universums auf und vergrößere Dein Reich."

Ape Out (Xbox Game Pass für PC Beta, Xbox Game Pass Ultimate): "In diesem wilden, stylischen Smash ‘Em Up flüchtest Du mit unaufhaltsamem Schwung und vernichtest alles auf Deinem Weg in die Freiheit. Lasse Dich von den bunten Farben fesseln und vom Jazz-Rhythmus durch das Chaos führen. Gewöhne Dich an verschiedene Perspektiven, während Du durch enge Gänge, offene Bereiche und verwirrende Labyrinthe rennst."

Kingdom Come: Deliverance (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass für PC Beta, Xbox Game Pass Ultimate): "In diesem Story-basierten Open-World-Rollenspiel erlebst Du ein historisches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich. Räche den Tod Deiner Eltern, während Du gegen eindringende Truppen kämpfst, spannende Aufgaben löst und schwierige Entscheidungen triffst, die den Spielfluss verändern. Erkunde dabei majestätische Burgen, tiefe Wälder, blühende Dörfer und unzählige andere realistische Orte im mittelalterlichen Böhmen."

The Bard's Tale 4: Barrows Deep - Director's Cut (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass für PC Beta, Xbox Game Pass Ultimate): "Die triumphale Rückkehr einer der berühmtesten RPG-Serien aller Zeiten! In dieser wunderschönen Fantasy-Welt kämpfst Du Dich durch ein taktisch komplexes Kampfsystem, löst Rätsel, sammelst Schätze und wirst stetig stärker."

Blair Witch (Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass für PC Beta, Xbox Game Pass Ultimate): "Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest bei Burkittsville in Maryland. In der Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizisten mit schwieriger Vergangenheit, nimmst Du an der Suche teil. Was als gewöhnliche Untersuchung beginnt, verwandelt sich bald in einen endlosen Alptraum. Sei auf der Hut, wenn Du mit Deinen Ängsten und der Blair Witch konfrontiert wirst – einer mysteriösen Kraft, die in den Wäldern haust."

In der aktuellen Episode von Inside Xbox Live zur gamescom 2019 in Köln wurden sieben neue Titel vorgestellt, die diesen Monat die Xbox-Game-Pass-Abonnements auf PC und Xbox One erweitern:Seit dem 19. August erhältlich:Ab dem 22. August erhältlich:Ab dem 27. August erhältlich:Ab dem 30. August erhältlich: