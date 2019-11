Xbox Game Pass: Über 50 weitere Spiele für PC und Konsole in den nächsten Monaten - 4Players.de

Carrion (Konsole & PC) – ID@Xbox

Cris Tales (Konsole & PC) – ID@Xbox

Cyber Shadow (Konsole & PC)

Darksiders 3 (Konsole & PC)

Double Kick Heroes (Konsole & PC) – ID@Xbox

Edge of Eternity (Konsole & PC) – ID@Xbox

Final-Fantasy-Franchise (Konsole & PC) Final Fantasy 7 Final Fantasy 8: Remastered Final Fantasy 9 Final Fantasy 10: HD Remastered Final Fantasy 10-2: HD Remastered Final Fantasy 12: The Zodiac Age Final Fantasy 13 Final Fantasy 13-2 Lightning Returns: Final Fantasy 13 Final Fantasy 14 (Online) soll später ebenfalls folgen. Final Fantasy 15

Forager (Konsole & PC) – ID@Xbox

Haven (Konsole & PC) – ID@Xbox

It Lurks Below (Konsole & PC) – ID@Xbox

Levelhead (Konsole & PC) – ID@Xbox

Life Is Strange 2: Episodes 4 & 5 (Konsole)

My Friend Pedro (Konsole & PC)

PHOGS (Konsole & PC) – ID@Xbox

She Dreams Elsewhere (Konsole & PC) – ID@Xbox

SkateBIRD (Console & PC) – ID@Xbox

Streets of Rage 4 (Konsole & PC) – ID@Xbox

Scourge Bringer (Konsole & PC) – ID@Xbox

Supraland (Konsole) – ID@Xbox

Tekken 7 (Konsole)

Touhou Luna Nights (Konsole & PC) – ID@Xbox

The Escapists 2 (Konsole)

The Red Lantern (Konsole) – ID@Xbox

The Red Strings Club (PC)

The Witcher 3: Wild Hunt (Konsole)

Vambrace: Cold Soul (Konsole & PC)

West of Dead (Konsole & PC)

Yakuza-Franchise (Konsole & PC) Yakuza 0 Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami 2



Bleeding Edge (Konsole & PC)

Grounded (Konsole & PC)

Microsoft Flight Simulator (PC)

Minecraft Dungeons (Konsole & PC)

Ori and the Will of the Wisps (Konsole & PC)

Tell Me Why (Konsole & PC)

Wasteland 3 (Konsole & PC)

Microsoft hat auf der X019 in London über 50 neue Spiele angekündigt, die in den nächsten Wochen und Monaten im Xbox Game Pass (PC und/oder Konsole) verfügbar sein werden. Direkt verfügbar sind Age of Empires 2: Definitive Edition (PC), Age of Wonders: Planetfall (Konsole; in Kürze für PC), Hearts of Iron 4 (PC), LEGO: The Ninjago Movie Videogame (Konsole), RAGE 2 (Konsole; in Kürze für PC), Remnant: From the Ashes (Konsole), The Talos Principle (Konsole & PC) und Tracks: The Train Set Game (Konsole & PC).Folgende Spiele folgen später:Die folgenden Spiele der Xbox Game Studios sind ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten:Ab dem 30. November verschwinden diese Spiele aus der Game-Pass-Bibliothek: Abzu (Konsole & PC), Below (Konsole), Football Manager 2019 (PC), GRID 2 (Konsole) und Strange Brigade (Konsole).Letztes aktuelles Video: X019 Announcing New Games