Xbox Game Pass: Xbox-Chef über Sorgen, Werte, Tragfähigkeit des Geschäftsmodell und die Früchte des Erfolgs - 4Players.de

Der Xbox Game Pass ist ein großer Erfolg für Microsoft, aber viele Spieler und auch einige Entwickler würden sich Gedanken über das Geschäftsmodell und die langfristige Tragfähigkeit solch eines Abonnements machen. Oftmals ist zu hören, dass der Wert eines Spiels durch ein Abo getrübt werden könnte - schließlich würde ein Titel wie Gears 5 für 60 Euro im Einzelhandel und für 12,99 Euro im Abo angeboten. In einem Interview bei der X019 sprach Phil Spencer (Xbox Chef bei Microsoft) ausführlichen mit Eurogamer.net über den Xbox Game Pass als Erfolg- und Zukunftsmodell und über die gebliebenen Zweifel. Er meinte zudem, dass sich Gears 5 besser als Gears of War 4 verkauft hätte.Phil Spencer sagte über den Xbox Game Pass: "Was ich für uns [in diesem Bereich] sagen werde - und ich versuche herauszufinden, wie sehr ich in dieses Thema eintauchen möchte, weil es chaotisch werden könnte - [es geht darum,] den Entwicklern ein Geschäftsmodell zu geben, das bereits im Rahmen eines Abonnements in einem großen Maßstab funktioniert - und ich denke, es gibt einige Unklarheiten darüber, ob der Xbox Game Pass funktioniert. Der Game Pass funktioniert als Geschäftsmodell. Daran besteht kein Zweifel. Auch heute schon. Er funktioniert. Er funktioniert unglaublich gut - er ermöglicht es uns, in die Studioübernahmen zu investieren [...] und in die Qualität der Inhalte, die wir in den nächsten zwei oder drei Jahren sehen werden. Er ist ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells, der dies alles ermöglicht. Und wir betreiben auch weiter den Einzelhandel.Ich denke, die Spiele können und werden etwas ganz Besonderes sein. Ich meine Gears 5 kann ein Spiel-des-Jahres-Preisträger sein. Ich denke auch, The Outer Worlds könnte ein Spiel-des-Jahres-Preisträger sein. Die Tatsache, dass die Titel auch innerhalb des Game Pass vertrieben wurden und mehr Spieler gefunden haben, schmälert die Spielerfahrung nicht. Tatsächlich ist es so viel einladender für eine größere Anzahl von Menschen.Bei Spielern im Allgemeinen gibt es manchmal die Tendenz, dass manche Dinge wertvoller werden, je mehr Mauern wir um diese Dinge errichten. Aber wenn wir uns auf das Wachstum der Spieleindustrie konzentrieren, sollten wir nicht weniger zugänglich sein. Wir sollten besser zugänglich sein. Wir hatten diese Diskussionsthemen jahrelang über Cross-Play. Sollten wir den Leuten erlauben, auf verschiedenen Plattformen zu spielen? Oder verringert das irgendwie den Wert einer einzelnen Plattform?Die Sache auf höchster Ebene, die mich wahrscheinlich in Schwierigkeiten bringen wird, ist, dass ihr euch als Spieler auf das konzentrieren solltet, was ihr möchtet, nicht auf meine Gewinn- und Verlustrechnung oder die Gewinn- und Verlustrechnung der Xbox, in die ihr investiert habt. Ich verstehe solch einen Dialog von jemandem, der sich Sorgen macht, dass Xbox irgendwie weniger Geld verdienen wird oder die gekaufte Konsole [dem Hersteller] weniger Geld einbringen wird, wenn sie mir sagen, dass ein Spiel auf einer anderen Plattform […] oder es in einem Abonnement sein wird, was wirklich das ist, was ich will, aber irgendwie bedeutet das weniger Geld für sie, also will ich nicht, dass sie das tun, weil ich lieber mehr Geld bezahlen würde ...Ihr als Spieler solltet euch auf euch und die Dinge konzentrieren, die euch wichtig sind. Wir sind die Leute, die das Geschäft führen - ich bin bestrebt, ein gutes Geschäft innerhalb von Microsoft und auf lange Sicht zu führen. Ich bin seit 31 Jahren hier. Ich weiß nicht, ob ich noch 31 weitere [Jahre] machen werde, aber ich gehe morgen nirgendwo hin. Wir bauen ein langfristiges Xbox-Geschäftsmodell auf. Ich sage euch, der Xbox Game Pass ist heute schon ein starker Teil davon und er wird immer stärker - und er unterstützt den Aufbau von neuen großartigen Marken."Außerdem bestätigte Phil Spencer, dass sie weiterhin auf der Suche nach Studio-Übernahmen seien - vor allem im asiatischen Raum. Er meinte des Weiteren, dass sie bei der nächsten Konsole (Xbox Scarlett) nicht an der Performance sparen würden, um den Preis zu senken. Game Streaming sei heutzutage noch kein Ersatz für eine Konsole. Seiner Ansicht nach sei Xbox Scarlett das größte und wichtigste Projekt für sie im nächsten Jahr. Er sieht Project xCloud als eine Investition in die Zukunft, denn sie seien derzeit "noch mehrere Jahre entfernt davon", mit Game Streaming genau das zu machen, was derzeit via Konsole möglich ist.