Xbox Game Pass: Red Dead Redemption 2 löst GTA 5 am 7. Mai ab (auf Xbox One)

Microsoft meldet, dass Red Dead Redemption 2 ab dem 7. Mai im Xbox Game Pass für Konsole enthalten sein wird. Im Gegenzug wird Grand Theft Auto 5 am 7. Mai aus dem Game-Pass-Programm genommen. Bis dahin können Abonnenten es noch mit bis zu 20 Prozent Preisnachlass kaufen.Die Xbox-One-Version des Western-Abenteuers von Rockstar Games erschien Ende Oktober 2018. Unseren Test der Konsolen-Version findet ihr hier . Es folgt ein Auszug aus dem Fazit: Was für eine gewaltige Outlaw Opera! Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal derart in einem Abenteuer versunken bin. In keinem Spiel der letzten Jahre habe ich mich innerhalb einer Landschaft so vor Ort gefühlt, weil alle Sinne angesprochen werden, weil Licht, Flora und Fauna so unheimlich greifbar wirken. Rockstar fängt die malerische Schönheit, die rohe Wildheit und die situative Unberechenbarkeit des Wilden Westens hervorragend ein. Man gerät in angenehm dynamische Situationen, die eskalieren oder entschärft werden können, spürt die Konsequenzen seines Handelns im Guten wie im Schlechten.