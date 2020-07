Microsoft hat die Highlights vorgestellt, die im Juli die Bibliothek des Spiele-Abos Xbox Game Pass egänzen werden. Seit dem 1. Juli steht das Online-Rollenspiel Fallout 76 für PC und Konsole bereit. Am 9. Juli folgen das Fighting Game Soul Calibur 6 und das Oldschool-Rollenspiel CrossCode.Nur für den Xbox Game Pass am PC bzw. Ultimate-Abonnenten gibt es seit dem 1. Juli außerdem Out of the Park Baseball 21. Gleichzeitig muss man sich von einigen Spielen aus dem Angebot verabschieden. Am 15. Juli verlassen folgende Titel den Game Pass:Letztes aktuelles Video: X019 IDXbox Games Day One