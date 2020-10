Xbox Game Pass: Age of Empires 3: Definitive Edition und weitere Neuzugänge

- 15. Oktober: Katana Zero (Android, Konsole & PC) ID@Xbox

- 15. Oktober: Tales of Vesperia: Definitive Edition (Konsole & PC)

- 22. Oktober: Cricket 19 (Konsole)





Ab dem 30. Oktober werden folgende Spiele nicht mehr in der Bibliothek von Game Pass verfügbar sein:



- After Party (Konsole)

- LEGO Star Wars III (Konsole) - 22. Oktober: Supraland (Konsole) ID@XboxAb dem 30. Oktober werden folgende Spiele nicht mehr in der Bibliothek von Game Pass verfügbar sein:- After Party (Konsole)- LEGO Star Wars III (Konsole)

- Rise & Shine (Konsole)

- Tacoma (Konsole & PC)

- The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Konsole & PC)

- The Red Strings Club (PC)

Ab diesem Donnerstag, 15. Oktober gibt es wieder einige Neuzugänge beim Abo-Service Xbox Game Pass, darunter die PC-Titel Age of Empires 3: Definitive Edition und Heave Ho . Aber auch Konsolen-Besitzern und den Nutzern der Streaming-Option mit Android-Geräten wird eine lange Liste an neuen Titeln geboten:- 15. Oktober: Age of Empires III: Definitive Edition (PC)- 15. Oktober: Heave Ho (PC) ID@Xbox- 15. Oktober: The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC)- 21. Oktober: ScourgeBringer (Konsole) ID@XboxLetztes aktuelles Video: EA Play im Game Pass