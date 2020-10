Xbox Game Pass: Rainbow Six Siege wird für Konsolen und für Streaming auf Android hinzugefügt

Microsoft hat auf Xbox.com angekündigt, dass die Xbox-One-Version des Multiplayer-Shooters Rainbow Six Siege ab diesem Donnerstag, 22. Oktober 2020 im Xbox Game Pass enthalten sein wird. Am gleichen Tag werden auch Android-Nutzer bedient, die das entsprechende Cloud-Streaming nutzen."Another Pro Tip: You can use your membership discount to get up to 1 0% off in-game items – including the Year 5 pass to unlock new operators, renown boosts, and more."Ubisoft kündigte übrigens bereits im September während der "Ubisoft Forward" an, dass Rainbow Six Siege für PlayStation 5 und Xbox Series X|S in 4K und 120 fps mit "Render Scaling" verfügbar sein wird. Es wird dieses Jahr zu einem späteren Zeitpunkt für denselben Preis wie die Version für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen.Letztes aktuelles Video: EA Play im Game Pass