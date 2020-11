Xbox Game Pass: EA Play ab dem 10. November (für Konsole) und weitere Spiele

Gears Tactics (Android & Konsole) - 9. November

Destiny 2: Beyond Light (Android & Konsole) - 10. November

Planet Coaster: Console Edition (Android & Konsole) - 10. November

Tetris Effect: Connected (Konsole & PC) - 10. November

Final Fantasy 8 Remastered (Konsole & PC) - 12. November

Gonner2 (Android) - 12. November

Streets of Rogue (PC) - 12. November

Ark: Survival Evolved: Explorer's Edition (Android, Konsole & PC) - 17. November

Halo: The Master Chief Collection: Halo 4 (PC) - 17. November

River City Girls (Android, Konsole & PC) - 19. November

Star Renegades (Android & Konsole) - 19. November

Darksiders 3 (Konsole & PC)

Munchkin (Konsole & PC)

The Talos Principle (Konsole & PC)

Tracks: The Train Set Game (Konsole & PC)

Microsoft hat eine Ladung neuer Spiele für den Xbox Game Pass für Android, PC sowie Konsole angekündigt und dabei bekannt gegeben, dass EA Play ab dem 10. November auf Xbox-Konsolen als Teil des Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein wird - ohne zusätzliche Kosten. Ab dem 15. Dezember wird EA Play auf dem Xbox Game Pass auch für PCs mit Windows 10 verfügbar sein - via Xbox App und der EA Desktop App (Beta; neu konzipierter PC-Plattform).Electronic Arts beschreibt EA Play so: "Sie erhalten unbegrenzten Zugriff auf mehr als 60 der größten und besten Spiele von EA, einschließlich Star Wars Jedi: Fallen Order, das morgen zu The Play List hinzugefügt wird. Mitglieder erhalten exklusive Herausforderungen und Belohnungen in ihren Spielen, besondere Inhalte nur für Abonnenten sowie Rabatte auf EA-Spiele und Inhalte zum Herunterladen. Außerdem bekommen sie Zugriff auf bis zu zehn Stunden lange Trials ausgewählter, neuer Spiele von beliebten Franchises, darunter Top-Titel wie Madden NFL 21, Star Wars: Squadrons und FIFA 21."Ab dem 10. November werden Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder sieben EA-Spiele aus der Cloud auf ihren Android-Geräten spielen können: Die Sims 4, Madden NFL 20, Unravel 2, Dragon Age Inquisition, Mirror's Edge Catalyst, Mass Effect Andromeda und Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.Schon bald im Xbox Game Pass:Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 16. November:Außerdem gibt es einen Xbox Game Pass Ultimate Perk in Verbindung mit Disney+:"Aus den Tiefen einer weit, weit entfernten Galaxie erreicht uns ein ganz besonderer Perk. Anlässlich des Starts von The Mandalorian Staffel 2 profitieren Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate von einer 30-tägigen Probemitgliedschaft von Disney+! Erlebe die kultigsten Filme von Star Wars, Disney, Pixar, Marvel und National Geographic! Ultimate-Mitglieder, die neu bei Disney+ sind, können die 30-tägige Testversion des Abonnements über die Perks Gallery auf ihrer Xbox-Konsole, über die Xbox App auf ihrem PC oder über die mobile Xbox Game Pass App für iOS und Android beanspruchen. Sobald Du den Perk aktivierst, wirst Du zur Aktivierung Deines Probemonats auf die Disney+-Website weitergeleitet. Disney+ ist auf Xbox One verfügbar und zum Launch auch auf Xbox Series X|S, so dass Du die App einfach über den Microsoft Store downloaden kannst. Falls Dich das Angebot reizt, schlag besser schnell zu! Der Perk lässt sich nur bis zum 31. Januar beanspruchen! (...) Nur für neue Disney+ Mitgliedschaften. Limitiert auf 1x pro Account, nur für volljährige Mitglieder. Nach der Probemitgliedschaft verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch für 6,99 Euro pro Monat wenn Du nicht vorher kündigst. Limitiertes Angebot gilt bis zum 31.01.2021"Letztes aktuelles Video: EA Play im Game Pass