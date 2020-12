Xbox Game Pass: Capcom und Microsoft deuten Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy als Neuzugang an

🤔



— Ace Attorney (@aceattorneygame) December 4, 2020

Bekommt die Adventure-Spielesammlung Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy einen Auftritt im Xbox Game Pass? Auf Twitter deuten derzeit zumindest einige Andeutungen darauf hin. Wie pcgamesn.com berichtet, startete alles auf dem offiziellen Twitter-Account von Dragon Quest, auf dem verkündet wurde, dass Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age für PC und Xbox im Game Pass erhältlich ist (in typischer Phoenix-Wright-Pose).Daraufhin antwortete Capcoms offizieller Account der Ace-Attorney-Reihe mit einem nachdenkenklichen Emoji, gefolgt von einer ebenfalls zweideutigen Antwort von Microsofts offiziellem Game-Pass-Auftritt: "Moment mal... [nach links und rechts zeigende Finger] was ist hier los?!"Da auf dem Ace-Attorney-Account bisher nur dann Nachrichten veröffentlicht worden seien, wenn es etwas neues zu verkünden gab, handle es sich also ziemlich wahrscheinlich um eine Andeutung, so das Magazin. Bereits bei Rainbow Six Siege habe es eine ähnliche Andeutung gegeben, bevor die Verfügbarkeit im Xbox Game Pass offiziell angekündigt wurde.Letztes aktuelles Video: EA Play im Game Pass