Xbox Game Pass: EA Play für PC und Yakuza-Spiele im Anmarsch

Bei den Game Awards hat Microsoft mit einem Trailer nicht nur gezeigt, was man bisher so alles in der Bibliothek des Xbox Game Pass bekommt, sondern auch einen Ausblick in die kommenden Wochen gewagt. Zum einen wird mit angepriesenen PC-Zugängen wie Titanfall 2 und The Sims 4 quasi bestätigt, dass EA Play ab dem 15. Dezember jetzt auch beim Xbox Game Pass für den PC enthalten sein wird. Auch The Elder Scrolls V: Skyrim gibt sein Stelldichein.Darüber hinaus geht aus dem Video hervor, dass Sega und Ryu Ga Gotoku Studio The Yakuza Remastered Collection am 28. Januar 2021 nicht nur für Steam und im Microsoft Store, sondern auch im Game Pass veröffentlichen. Am 25. März 2021 folgt dann noch Yakuza 6: The Song of Life , das zeitgleich zum Release ebenfalls den Weg in die Abo-Bibliothek finden wird.Letztes aktuelles Video: Coming Soon to Xbox Game Pass this Holiday