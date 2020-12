Xbox Game Pass: Ausblick auf die nächsten Spiele, darunter Code Vein, Among Us und MotoGP 20

Jetzt erhältlich - Morkredd (Android, Konsole & PC)

15. Dezember - EA Play - ohne zusätzliche Kosten im Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC

15. Dezember - The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition (Android & Konsole)

17. Dezember - Among Us (PC)

17. Dezember - Beholder (Android & Konsole)

17. Dezember - Code Vein (Android & Konsole)

17. Dezember - The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC)

17. Dezember - Monster Train (Konsole)

17. Dezember - MotoGP 20 (Android, Konsole & PC)

17. Dezember - My Friend Pedro (Android) ID@Xbox

17. Dezember - Neoverse (Android & Konsole)

17. Dezember - Wilmot's Warehouse (Konsole & PC) ID@Xbox

Killer Queen Black (Konsole)

Cybershadow (Konsole & PC)

The Medium (Konsole & PC)

Yakuza 3 Remastered (Konsole & PC)

Yakuza 4 Remastered (Konsole & PC)

Yakuza 5 Remastered (Konsole & PC)

Yakuza 6: The Song of Life (Konsole & PC)

Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition

Haven

Phogs!

Jetzt erhältlich - Celeste

17. Dezember - Gears 5

Farming Simulator 17 (Konsole & PC)

Football Manager 2020 (PC)

Mortal Kombat X (Konsole)

Nach den jüngsten Ankündigungen bei den Game Awards 2020 ( wir berichteten ) hat Microsoft eine Übersicht über alle Spiele veröffentlicht, die in den nächsten Tagen im Spiele-Abo verfügbar sein werden.Bald im Xbox Game Pass:Folgende Titel wurden noch bei den Game Awards 2020 vorgestellt, aber ohne konkrete Nennung eines Termins:Neue Spiele via Cloud Gaming (Xbox Game Pass Ultimate) für Android-Geräte:Bald mit aktivierter Xbox-Touch-Steuerung für Android-Geräte verfügbar:Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass für KonsoleMicrosoft: "Wenn Du schon immer Mal den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren wolltest, hast Du ab dem 3. Dezember für begrenzte Dauer die Möglichkeit, die ersten drei Monate zu einem Preis von nur 1 Euro zu testen."Letztes aktuelles Video: Coming Soon to Xbox Game Pass this Holiday