Xbox Game Pass: Die erste Spiele-Ladung für Februar 2021

04. Februar - Ghost of a Tale (PC)

04. Februar - Project Winter (Android, Konsole und PC)

04. Februar - The Falconeer (Android, Konsole und PC)

11. Februar - Final Fantasy 12: The Zodiac Age (Konsole und PC)

11. Februar - Jurassic World Evolution (Android und Konsole)

11. Februar - Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android und Konsole)

11. Februar - Wolfenstein: Youngblood (Android)

Donut County

Enter The Gungeon

Fractured Minds

Monster Sanctuary

River City Girls

Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands

The Walking Dead: A New Frontier - Episode 1

The Walking Dead: Michonne - A Telltale Miniseries

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: The Complete First Season

Touhou Luna Nights

What Remains of Edith Finch

Yes, Your Grace

15. Februar - De Blob (Konsole)

15. Februar - World of Horror (PC)

16. Februar - Shadows of the Damned (EA Play/Konsole)

