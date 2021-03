Xbox Game Pass: 20 Titel von Bethesda im Anmarsch

Die Übernahme von Zenimax Media durch Microsoft ist mittlerweile besiegelt worden. Sie sind nun ganz offiziell ein Teil der Xbox-Familie und daher wird ab dem 12. März eine große Ladung an Bethesda-Spielen dem Xbox Game Pass hinzugefügt , darunter Spiele aus den Reihen Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout und Wolfenstein. Es folgt ein Überblick über die anstehenden Neuzugänge.Microsoft: "Von diesen Titel spielst Du 16 Stück als Xbox Game Pass Ultimate-Mitglied sowohl auf PC, Konsole oder mobilen Geräten über die Cloud. Eine Handvoll dieser Spiele profitieren übrigens von FPS-Boost auf Xbox Series X|S - weitere Infos dazu folgen in Kürze! [z.B. Oblivion]"Dishonored Definitive Edition (Konsole, PC, Cloud)Diese Definitive Edition von Dishonored – prämiert mit über 100 Game of the Year-Auszeichnungen – enthält das Grundspiel sowie sämtliche Erweiterungen. Freue Dich auf die zusätzlichen Inhalte von Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches und Void Walker’s Arsenal.Dishonored 2 (Konsole, PC, Cloud)Schlüpfe ein weiteres Mal in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen in Dishonored 2, dem nächsten Kapitel der Saga. Kämpfe Dich auf Deine Art durch eine Welt, in der übernatürliche Mystik und Industrie aufeinandertreffen. Wie wirst Du die einzigartigen Fähigkeiten, Waffen und Gadgets Deines Charakters kombinieren, um Deine Gegner in Staub zu verwandeln?DOOM (1993) (Konsole, PC, Cloud)DOOM erschien ursprünglich 1993 und ließ Millionen von Spieler*innen mit dem temporeichen und nervenaufreibenden Kampf gegen üble Dämonen Bekanntschaft machen. So wurde eines der kultigsten Franchises aller Zeiten geboren. Erlebe die Anfänge des Ego-Shooters und die höllisch gute Action, die ein ganzes Genre zum Erfolg führte. Ebenfalls enthalten ist die Erweiterung Episode IV: Thy Flesh Consumed mit neun zusätzlichen Leveln, dem lokalen Deathmatch und dem lokalen Koop-Modus – jeweils für bis zu 4 Spieler*innen.DOOM 2 (Konsole, PC, Cloud)Schnapp Dir Deine geliebte Super-Shotgun und das Arsenal voller klassischer Doom-Waffen, und stelle Dich noch teuflischeren Dämonen und dem berüchtigten Boss Icon of Sin. Zusätzlich enthalten ist die Erweiterung The Master Levels für DOOM II mit 20 zusätzlichen Leveln, dem lokalen Multiplayer-Modus und dem lokalen Koop-Modus – jeweils für bis zu 4 Spieler*innen.DOOM 3 (Konsole, PC, Cloud)Du kämpfst Dich durch eine dämonenverseuchte Anlage bevor Du Dich in die Abyss stürzt, Dich dem mächtigsten Krieger der Hölle stellst und der teuflischen Invasion ein Ende bereitest. DOOM 3 beinhaltet außerdem die beiden Kampagnen-Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission.DOOM 64 (Konsole, PC, Cloud)Auf Deinem Kreuzzug machst Du Dich auf die Suche nach der Mutter aller Dämonen und stoppst die teuflische Invasion. Halte Ausschau nach aufgerüsteten Waffen und bisher unentdeckten Geheimnissen, während Du Dich durch 30 actiongeladene Level kämpfst und die dämonische Seuche pulverisierst.DOOM Eternal (Konsole, PC, Cloud)Die Armeen der Hölle haben die Erde erobert. In der mitreißenden Einzelspieler-Kampagne wirst Du zum Slayer, bezwingst Dämonen in sämtlichen Dimensionen und stoppst damit die Auslöschung der Menschheit. In Doom Eternal erlebst Du eine bisher ungeahnte Kombination aus Geschwindigkeit und Kampfkraft.The Elder Scrolls 3: Morrowind (Konsole, PC)Tauche ein in Morrowind, das legendäre Singleplayer-RPG, dessen Ende völlig offensteht. Du erschaffst Dir Deine individuelle Spielfigur und schreibst ihre Geschichte durch Dein Handeln. Du entscheidest Dich entweder für die Hauptstory und entdeckst den Ursprung des diabolischen Schreckens, oder Du schreibst Deine ganz eigene Geschichte, in der Du exotische Orte erkundest und bisher ungeahnte Geheimnisse enthüllst.The Elder Scrolls 4: Oblivion (Konsole, PC)Du betrittst die lebendige Welt von Oblivion und ergründest den Ursprung dämonischer Tore, die überall auf der Welt erscheinen. Auf Deiner Reise erkundest Du elfische Ruinen, steigst zum Anführer einer Meuchlergilde auf, lässt Dich von Vampiren beißen oder entdeckst eines der vielen anderen Geheimnisse, die in Oblivion verborgen liegen.The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition (Konsole, PC, Cloud)Die mit über 200 Game of the Year-Awards gekrönte Skyrim Special Edition enthält das Spiel samt Add-ons und bietet neue Features wie überarbeitete Grafik und Effekte, volumetrische Lichtstrahlen, dynamische Tiefenschärfe und mehr. Mods funktionieren auch auf Konsole und so erhältst Du auch auf Xbox Zugang zu noch mehr Gebieten, Quests, Charakteren, Waffen und vieles mehr.The Elder Scrolls Online (Konsole, Cloud)Du stürzt Dich in die preisgekrönte Story von The Elder Scrolls Online und erlebst gemeinsam mit 18 Millionen anderen Spieler*innen fantastische Abenteuer in Tamriel. Welche Geschichte Du mit Deinem Charakter schreibst, liegt ganz bei Dir!The Evil Within (Konsole, PC, Cloud)Tauche ein in eine verzerrte Realität und finde einen Ausweg. In diesem ausbalancierten Mix aus Horror und Action beginnst Du mit nur wenigen Ressourcen und stellst Dich einem harten Kampf um das nackte Überleben. Besiege den scheinbar unüberwindbaren Terror und stelle Dich dem mitreißenden Nervenkitzel von The Evil Within.Fallout 4 (Konsole, PC, Cloud)Als einziger Überlebender von Vault 111 betrittst Du eine durch den Atomkrieg vernichtete Welt. Nur Du kannst sie wieder aufbauen und das Schicksal des Ödlands neu bestimmen. Jede Sekunde ist ein Kampf und jede Entscheidung hat Konsequenzen. Willkommen, zu Hause!Fallout 76 (Konsole, PC, Cloud)Steel Dawn ist das erste Kapitel der neuen Quest-Reihe um die Stählerne Bruderschaft. Paladin Leila Rahmani und ihre Truppen aus Kalifornien wollen in Appalachia einen Stützpunkt errichten. Arbeite mit den anderen Fraktionen zusammen – oder gegen sie – und strukturieren die Gesellschaft neu.Fallout: New Vegas (Konsole)Willkommen in New Vegas. Dies ist ein Ort, an dem man sein eigenes Grab schaufeln muss, bevor man eine Kugel in den Kopf bekommt und verscharrt wird – und das ist noch die angenehmste Variante. Es ist ein Ort, an dem Träumer*innen und Desperados zwischen den Fronten der verschiedenen Fraktionen zermalmt werden, die um die Vorherrschaft der Wüstenoase kämpfen.Prey (Konsole, PC, Cloud)In Prey bist Du Versuchsperson bei einem Experiment - aber etwas ist fürchterlich schiefgegangen. Als Morgan Yu nutzt Du Deinen Verstand, Waffen und außergewöhnliche Kräfte, um das Schicksal der Raumstation Talos I zu ergründen. Ab sofort stößt Du mit dem Xbox Game Pass in bisher ungeahnte Tiefen des Alls vor und entdeckst unbekannte Geheimnisse – aber auch Gefahren.Rage 2 (Konsole, PC, Cloud)Stürze Dich kopfüber in eine dystopische Welt ohne Struktur, Recht oder Ordnung. Rage 2 stammt von den zwei Studio-Giganten Avalanche Studios sowie id Software und kombiniert atemberaubende Shooter-Action mit einer abgedrehten offenen Welt. Hier kannst Du überallhin gehen, auf alles schießen und jeden in die Luft jagen, der Dir krumm kommt.Wolfenstein: The New Order (Konsole, PC, Cloud)In Wolfenstein begibst Du Dich auf eine Reise quer durch Europa, um ein faschistisches Kriegsregime aufzuhalten. Du schließt Dich einer kleinen Gruppe tapferer Widerstandskämpfer an und infiltrierst die schwer bewachten Stützpunkte. Auf Deinem Weg nimmst Du es mit hoch technisierte Truppen auf und erlangst die Kontrolle über schreckliche Waffen, die die gesamte Welt erobert haben.Wolfenstein: The Old Blood (Konsole, PC, Cloud)Im Jahr 1946 stehen die Nazis kurz davor, als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorzugehen. In einem letzten verzweifelten Versuch das Blatt zu wenden, begibt sich B.J. Blazkowicz auf eine hochgefährliche Mission in den Tiefen Bayerns. Wolfenstein: The Old Blood ist ein eigenständiges Prequel des hochgelobten Action-Adventure-Shooters Wolfenstein: The New Order.Wolfenstein: Youngblood (Konsole, PC, Cloud)19 Jahre nach den Ereignissen von Wolfenstein II schlüpfst Du in die Rolle einer der Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz und begibst Dich gemeinsam mit Deiner Schwester auf die gefährliche Suche nach Deinem Vater. Im Koop-Modus oder gemeinsam mit der KI erkundest Du das gefährliche Terrain. Um zu überleben, müssen sich die beiden Schwestern auf die Ausbildung ihres Vaters zurückbesinnen und im Team arbeiten.Letztes aktuelles Video: Coming Soon to Xbox Game Pass this Holiday