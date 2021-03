Xbox Game Pass: Die nächste Spiele-Ladung im März mit Octopath Traveler, Supraland und Empire of Sin

Jetzt verfügbar - Undertale (Cloud, Konsole, und PC)

18. März - Empire of Sin (Cloud, Konsole, und PC)

18. März - Nier: Automata (PC)

18. März - Star Wars: Squadrons (Konsole)

18. März - Torchlight III (PC)

25. März - Genesis Noir (Konsole und PC)

25. März - Octopath Traveler (Konsole und PC)

25. März - Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition (PC)

25. März - Supraland (PC)

25. März - Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Konsole und PC)

30. März - Narita Boy (Cloud, Konsole und PC)

1. April - Outriders (direkt zum Launch im Xbox Game Pass)

31. März – HyperDot (Konsole und PC)

31. März – Journey to the Savage Planet (Konsole)

31. März – Machinarium (PC)

Microsoft hat die nächsten Spiele angekündigt , die in den kommenden zwei Wochen dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden sollen.Bald im Xbox Game Pass:Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass: