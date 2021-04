Xbox Game Pass: Zweite Spieleladung für April 2021: MLB The Show 21, Second Extinction und Destroy All Humans!

Jetzt verfügbar - MLB The Show 21 (Cloud und Konsole)

22. April - Phogs! (PC) ID@Xbox

28. April - Second Extinction (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

29. April - Destroy All Humans! (Cloud, Konsole und PC)

30. April - Fable 3 (Cloud)

30. April - Fable Anniversary (Cloud)

30. April - Endless Legend (PC)

30. April - For the King (Cloud, Konsole und PC)

30. April - Fractured Minds (Cloud und Konsole)

30. April - Levelhead (Cloud, Konsole und PC)

30. April - Moving Out (Cloud, Konsole und PC)

30. April - Thumper (PC)

Microsoft hat die zweite Spieleladung für den Xbox Game Pass im April 2021 angekündigt. Neben der Baseball-Simulation MLB The Show 21 von Sony (San Diego), die Reihe feiert übrigens ihre Xbox-Premiere, werden in der nächsten Woche noch Second Extinction (Game Preview; Koop-Shooter gegen mutierte Dinosaurier) und das Remake Destroy All Humans! zum Test ) hinzugefügt.Neu im Xbox Game PassDiese Spiele verlassen den Xbox Game PassDer Xbox Game Pass ist ein monatliches Spiele-Abo, mit dem man Zugriff auf über 100 Spiele auf PC oder Konsole bekommt (Preis: 9,99 Euro pro Monat). Der Xbox Game Pass Ultimate für 12,99 Euro umfasst PC- & Konsolen-Spiele und erlaubt ebenfalls noch das Streaming der Spiele auf Android-Endgeräte aus der Cloud (Beta). Alle Spiele von den Xbox Studios werden direkt am ersten Tag im Game Pass verfügbar sein.