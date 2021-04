Xbox Game Pass: Knockout City und Dragon Quest Builders 2 direkt zum Release verfügbar

Auch wenn es die entsprechende Produktseite im Microsoft Store bereits vorweggenommen hatte (wir berichteten ), Square Enix' baulastiges Action-Rollenspiel Dragon Quest Builders 2 wird am 4. Mai 2021 auch für Xbox One erscheinen und direkt zum Start im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten sein, wie Microsoft per Xbox Wire mitteilt . Außerdem wird der bereits für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch (zum Test ) erhältliche Titel Xbox Play Anywhere unterstützen.Darüber hinaus wird auch Knockout City direkt zur Veröffentlichung am 21. Mai via EA Play im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten sein. Electronic Arts erläutert: "Direkt nach der Veröffentlichung haben EA Play-Mitglieder auf allen Plattformen nicht nur unbegrenzten Zugriff auf das komplette Spiel - mit fünf Playlists zum Start, sechs Spezialbällen, fünf Multiplayer-Karten, einer interaktiven Umgebung und mehr - sondern sie können ihre Kämpfe auch mit dem exklusiven Knockout City epischen Outfit: 'Bereit' stilvoll austragen, das automatisch zu ihrem Inventar hinzugefügt wird, sobald das Spiel gestartet wird." Die teambasierte Dodgeball-Action (zur Vorschau ) wird neben Xbox One und PC auch für PS4 und Switch erscheinen sowie plattformübergreifendes Spielen und Speichern unterstützen.Letztes aktuelles Video: IDXbox Game Pass Spring Showcase