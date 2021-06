Xbox Game Pass: Überblick über Neuheiten, kommende Spiele und zukünftige Launch-Titel

Arx Fatalis (PC)

Dishonored: Death of the Outsider (PC, Cloud und Konsole)

Doom 2016 (Cloud und Konsole)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout 3 (PC, Cloud und Konsole)

Fallout: New Vegas (PC, Cloud und Konsole)

Fallout: Tactics (PC)

Rage (Cloud und Konsole)

The Evil Within 2 (PC, Cloud und Konsole)

Wolfenstein 2: The New Colossus (PC, Cloud und Konsole)

Yakuza: Like a Dragon (die gesamte Yakuza-Hauptserie ist damit im Xbox Game Pass spielbar)

Microsoft Flight Simulator (Cloud, Xbox Series X|S) - 27. Juli

Hades (PC, Cloud und Konsole) - 21. August

Among Us (Cloud und Konsole) - 2021

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (PC, Cloud und Konsole) - 22. Juni

The Ascent (PC, Cloud und Konsole) - 29. Juli

Twelve Minutes (PC, Cloud und Konsole) - 19. August

Psychonauts 2 (PC, Cloud und Konsole) - 25. August

Aragami 2 (PC, Cloud und Konsole)) - 17. September

Sable (PC, Cloud und Konsole) - 23. September

Scorn (PC, Cloud, and Series X|S) - Herbst 2021

The Anacrusis (PC, Cloud und Konsole) - Herbst 2021

Back 4 Blood (PC, Cloud und Konsole) - 12. Oktober

Age of Empires 4 (PC) - 28. Oktober

Forza Horizon 5 (PC, Cloud und Konsole) - 9. November

Shredders (PC, Cloud und Konsole) - Dezember 2021

Halo Infinite (PC, Cloud und Konsole) - Weihnachten 2021

Hello Neighbor 2 (PC, Cloud und Konsole) - 2021

The Gunk (PC, Cloud und Konsole) - 2021

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Redfall

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

Contraband

Party Animals

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

Stalker 2

Starfield

Outer Worlds 2

Der Xbox Game Pass war ein zentrales Element bei der heutigen Xbox & Bethesda Showcase. Alle Spiele, die bei der heutigen Präsentation angekündigt oder erwähnt wurden und im Xbox Game Pass enthalten sein werden, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.Ab heute im Xbox Game Pass verfügbar:Noch in diesem Jahr im Xbox Game Pass verfügbar:Noch in diesem Jahr im Xbox Game Pass verfügbar - jeweils am Tag der Veröffentlichung des Spiels2022 oder 2023 im Xbox Game Pass - jeweils am Tag der Veröffentlichung des SpielsDer Xbox Game Pass ist ein monatliches Spiele-Abo, mit dem man Zugriff auf über 100 Spiele auf PC oder Konsole bekommt (Preis: 9,99 Euro pro Monat). Der Xbox Game Pass Ultimate für 12,99 Euro umfasst PC- & Konsolen-Spiele und erlaubt ebenfalls noch das Streaming der Spiele auf Android-Endgeräte aus der Cloud (Beta). Alle Spiele von den Xbox Studios sind direkt am ersten Tag im Game Pass verfügbar.