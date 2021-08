Xbox Game Pass: Kommende Indie-Titel von Humble Games auf Xbox und im Xbox Game Pass

"Archvale: Begib dich auf eine Reise, um in dieser bunten Mischung aus klassischem RPG und Bullet Hell-Shooter die Ruinen eines längst vergessen geglaubten mythischen Bogens zu finden. In Umgebungen voller Feinde wirst du an deine Grenzen gebracht und nur durch die Beherrschung von Fähigkeiten und Waffen wirst du erfolgreich sein.

Bushiden: Deine Schwester ist verschwunden und Gerüchte machen die Runde, dass Gaoh wieder auferstanden ist und eine böse Armee unter seinem Kommando hat. Suche nach kybernetischen Upgrades, bis du stark genug bist, um den teuflischen Gaoh und seine kybernetische Armee in diesem futuristischen Action-Platformer ein für alle Mal zu besiegen!

Chinatown Detective Agency: Chinatown Detective Agency ist ein Cybernoir-Abenteuer im Point-and-Click-Stil, das atemberaubendes Retro-Design mit innovativer Spielmechanik verbindet. Leite deine Detektei und nutze reale Recherchen, um Fälle zu lösen und eine globale Verschwörung aufzudecken.

Dodgeball Academia: In einer Welt, in der sich alles um Völkerball dreht, schließt du dich Otto an der Akademie an und trainierst, um der ultimative Völkerball-Champion zu werden. Schließe Freundschaften, stelle beeindruckende Teams zusammen und steige auf, um auf und neben dem Spielfeld zu dominieren! Erhältlich jetzt auf Xbox One, Cloud Gaming (Beta) und PC mit Xbox Game Pass.

Flynn: Son of Crimson: Hilf Flynn und seinem mythischen Begleiter Dex, Rosantica zu retten, bevor das Böse von The Scourge seine Heimat einnimmt. In Flynn: Son of Crimson begibst du dich auf eine Reise voller Entdeckungen und Konflikte, während du lernst, die Macht der Crimson Energy zu meistern. Erhältlich ab dem 15. September 2021.

Midnight Fight Express: Kämpfe dich durch die Stadt in einem brutalen Kampfspiel, das eine Mischung aus Old-School-Brawler und rasantem Motion-Capture-Kampf ist. Kämpfe dich zu Fuß oder mit einer Vielzahl von Fahrzeugen durch verschiedene, handgefertigte Level.

Next Space Rebels: In Next Space Rebels entwickelst du dich von einem*einer naiven Raketenbastler*in zu einem erfahrenen Weltraumaktivist*in, indem du Raketen von zunehmender Komplexität entwirfst, baust und startest.

Signalis: Ein klassisches Survival-Horror-Erlebnis mit einer einzigartigen Ästhetik, voller melancholischer Geheimnisse. Erforsche ein dunkles Geheimnis, löse Rätsel, kämpfe gegen alptraumhafte Kreaturen und navigiere als Elster, einer Replika-Technikerin auf der Suche nach ihren verlorenen Träumen, durch dystopische, surreale Retrotech-Welten.

Unpacking: Packe aus wie nie zuvor! Ordne die Sachen einer unsichtbaren Figur in diesem Zen-Puzzlespiel durch eine Vielzahl von Zügen und lerne bei jedem Übergang etwas über sie.

Unsighted: Nach einem langen Krieg mit den Menschen gehen den wenigen in Arcadia verbliebenen Androiden die Anima aus, die Energie, die allen Robotern ein Bewusstsein verleiht. Es liegt an dir, Alma, einen Weg zu finden, deine Erinnerungen wiederzuerlangen und deine Freunde davor zu bewahren, zu Unsichtbaren zu werden."

Publisher Humble Games hat im gamescom 2021 Xbox Stream bekanntgegeben , dass die eigenen Indie-Spiele direkt zum Release für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich werden. Sie sollen auch im Xbox Game Pass (PC, Konsole, Cloud) enthalten sein. Zu den Spielen gehören u.a. Unpacking, Archvale und Signalis. Das Pokémon-ähnliche Temtem (Early Access auf PC und PS5) gehört übrigens nicht zu dieser Vereinbarung.Es folgt eine Übersicht über alle kommenden Spiele von Humble Games, die im Laufe dieses Jahres und darüber hinaus auf Xbox One und Xbox Series X|S spielbar sein werden:Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass