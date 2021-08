Xbox Game Pass: Spiele-Streaming per "Cloud Gaming" ab Herbst auch auf Xbox-Konsolen möglich

"Entdecke und spiele mehr als 100 hochwertige Spiele aus der Bibliothek des Xbox Game Pass, ohne Speicherplatz zu belegen oder eine langwierige Installation abzuwarten.

Sobald Deine Freund*innen Dich zu einem Multiplayer-Match – zum Beispiel in Sea of Thieves – einladen, kannst Du Dich direkt und ohne Wartezeit in das Spiel stürzen.

Spiele zu einem späteren Zeitpunkt exklusiv Spiele der 9. Generation wie Microsoft Flight Simulator und The Medium auf Xbox One – dank Cloud Gaming via Konsole.

Auf Microsofts Präsentation zur gamescom 2021 wurde eine interessante Neuerung für Freunde des Spiele-Streamings verkündet : Das "Cloud Gaming"-Angebot soll im Laufe des Jahres auch auf Xbox Series X/S sowie Xbox One verfügbar werden. Ab Herbst wird die Funktion zunächst im "Xbox Insider"-Programm getestet. Voraussetzung ist der Xbox Game Pass Ultimate.Dank der Neuerung lassen sich dann über 100 Spiele auf Microsofts aktuellen Konsolen mit einem Klick aus der Cloud starten. Als Einsatzzwecke führt Microsoft z.B. an, dass man spontan mit Freunden ein Online-Match bestreiten oder ein Spiel vor der Installation antesten kann.(...)Navigiere einfach auf den Reiter des Xbox Game Pass und halte nach Spielen mit dem Cloud-Icon Ausschau. Als nächstes wähle einfach “Spielen” – und schon geht das Abenteuer los! Noch einfacher geht es nicht.Cloud Gaming auf Konsole wird ab Herbst intensiv im Xbox Insider-Programm getestet. Das daraus resultierende Feedback wird dabei helfen, die neue Funktion so reibungslos und erfolgreich wie möglich für alle Spieler*innen zu integrieren. (...) Um die bestmögliche Qualität auf einer Vielzahl von Geräten zu gewährleisten, läuft Cloud Gaming auf Konsole bei bis zu 1080p und 60fps – genau wie bei Xbox Cloud Gaming (Beta) auf PCs, Handys und Tablets.Für mehr Informationen zu den Cloud-fähigen Spielen, besuche einfach die Bibliothek des Xbox Game Pass und checke die Liste der Länder , in denen die Funktion unterstützt wird."