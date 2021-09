Xbox Game Pass: In der ersten September-Hälfte u.a. mit Final Fantasy 13 und The Artful Escape

1. September – Quake (Cloud, Konsole und PC)

1. September– Quake II (PC)

2. September – Craftopia (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

2. September – Final Fantasy XIII (Konsole und PC)

2. September – Signs of the Sojourner (Cloud, Konsole und PC)

2. September – Surgeon Simulator 2 (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

7. September – Crown Trick (Konsole und PC) ID@Xbox

9. September – Breathedge (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

9. September – Nuclear Throne (Konsole und PC) ID@Xbox

9. September – The Artful Escape (Konsole und PC)ID@Xbox

13. September – Red Dead Online (Cloud und Konsole)

15. September – Company of Heroes 2 (PC)

15. September – Disgaea 4 (PC)

15. September – Forza Motorsport 7 (Cloud, Konsole und PC)

15. September – Hotshot Racing (Cloud und Konsole)

15. September

15. September – The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, Konsole und PC)

15. September – Thronebreaker: The Witcher Tales (Cloud und Konsole)

Microsoft hat die Spiele angekündigt , die in der ersten September-Hälfte im Xbox Game Pass erscheinen werden - darunter Square Enix' Rollenspiel Final Fantasy 13 und The Artful Escape von Annapurna Interactive.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass