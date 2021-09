Xbox Game Pass: Marvel's Avengers ist ab dem 30. September dabei

Microsoft hat bestätigt, dass Marvel's Avengers ab dem 30. September 2021 im Xbox Game Pass für PC, Konsole und Cloud enthalten sein wird. Die Game-Pass-Version wird sämtliche Kampagnen, Update-Inhalte und auch die Erweiterung Black Panther: War for Wakanda umfassen. Microsoft : "Auch abseits dieser Erweiterung entwickelt sich die Welt von Marvel's Avengers kontinuierlich weiter. In regelmäßigen Updates erscheinen neue spielbare Held*innen, Missionen, Bösewichte, Kampagnen und Events – und all das jetzt auch im Xbox Game Pass! Falls Du auf Xbox Series X|S spielst, kommst Du in den Genuss der Optimized-Version, die schneller Ladezeiten und eine höhere Framerate bietet. (...) Um das einjährige Jubiläum von Marvel’s Avengers gebührend zu feiern, sammelst Du im Quad XP-Event vom 30. September bis 4. Oktober ein Vielfaches an Erfahrungspunkten. Absolvierte Missionen in diesem Zeitraum bringen vierfache XP, so dass Du Deine Held*innen im Handumdrehen levelst. Falls Du noch schneller leveln willst, nutze zusätzlich die Hero Catalyst XP-Booster."Marvel's Avengers erschien im September 2020. Zum Test : Was für eine Berg- und Talfahrt: Es gibt Augenblicke, in denen fühlt sich Marvel‘s Avengers wie eine inhaltlich stark beschränkte Beta an - und es gibt Momente, da ist es berauschend gut! Wenn man in anspruchsvollen Gefechten Nah- und Fernkampf auf elegante Art zu brachialen Höhepunkten kombiniert, fühle ich mich jedenfalls auch nach Dutzenden Stunden noch pudelwohl.