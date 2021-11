Xbox Game Pass: Die zweite Spieleladung im November, u.a. mit Evil Genius 2, Undungeon und Next Space Rebels

Jetzt verfügbar

Dead Space (Cloud)

Dragon Age: Origins (Cloud)



Schon bald im Xbox Game Pass

Updates und DLCs

18. November – Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition

Xbox Game Pass Ultimate Perks

YouTube Premium - 3 Monate Probezeit

Crunchyroll Premium - Teste Mega Fan 75 Tage lang kostenlos

Marvel's Avengers - Disney+ Day Perks Pack

Eternal Return - Season 4 Charakter x Skin Bundle

Smite x Transformers - Autobots. Roll out!

Xbox Touch Control für weitere Spiele

Aragami 2

The Artful Escape

Dandy Ace

Echo Generation

Flynn: Son of Crimson

Football Manager 2022: Xbox Edition

Frostpunk

The Good Life

Lost Words: Beyond the Page

Mighty Goose

Moonglow Bay

Phoenix Point

The Procession to Calvary

Skatebird

Superliminal

Totally Accurate Battle Simulator

Yakuza 5 Remastered

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

30. November – Call of the Sea (Cloud, Konsole, und PC)

30. November – FIFA 19 (Konsole und PC)

30. November – Football Manager 2021 (PC)

30. November – Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsole und PC)

30. November – Haven (Cloud, Konsole, und PC)

30. November – Hello Neighbor (Cloud, Konsole, und PC)

30. November – Morkredd (Cloud, Konsole, und PC)

30. November – Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

8. Dezember – Destiny 2: Beyond Light (Cloud und Konsole)

Microsoft hat die Spiele angekündigt, die in der zweiten November-Hälfte im Xbox Game Pass erscheinen werden, darunter u.a. Evil Genius 2 Undungeon oder Mortal Shell Diese Woche hat Xbox eine Menge Perks für Dich! Vergiss nicht, Deine Perks über die Perks-Galerie einzufordern auf deiner Xbox-Konsole, in der Xbox-App für Windows-PCs oder in der Xbox Game Pass-Mobil-App.- spielbar ohne Controller via Xbox App auf PC, via Xbox Game Pass Mobile App auf Android-Smartphones und Tablets sowie auf iOS-Geräten.