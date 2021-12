Xbox Game Pass: Die Neuzugänge im Dezember, u.a. mit Among Us, Halo Infinite, Aliens Fireteam Elite sowie Stardew Valley

Jetzt verfügbar

Schon bald im Xbox Game Pass

Updates und DLCs

JJetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition Mexican Civilization DLC

Jetzt verfügbar – Minecraft Caves & Cliffs Update: Part II

2. Dezember – Sea of Thieves: Season Five

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Dezember

Microsoft hat die Liste an Spielen veröffentlicht, die im Dezember in den kostenpflichtigen Service Xbox Game Pass aufgenommen werden, darunter der neueste Auftritt des Master Chief in Halo Infinite Aliens: Fireteam Elite , der Mehrspieler-Hit Among Us sowie One Piece: Pirate Warriors 4