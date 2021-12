Xbox Game Pass: Neuzugänge im Jahr 2021 im Gesamtwert von mehr als 6.000 Dollar

Auch im Jahr 2021 hat Microsoft sowohl den Xbox Game Pass als auch den PC Game Pass mit zahlreichen Neuzugängen bestückt. Darunter befanden sich auch viele Spiele, die den Abonnenten direkt am Release-Tag zur Verfügung standen – sogenannte Day-1-Deals. Doch wie hoch war eigentlich der Gegenwert über das gesamte Jahr hinweg gesehen?Die Antwort darauf liefern die Kollegen von The Loadout . Diese haben sich die Mühe gemacht, um den Wert aller Neuzugänge beim Xbox Game Pass und dem PC Game Pass in den vergangenen zwölf Monaten zusammenzurechnen. Hierfür haben sie die Verkaufspreise im Microsoft Store beziehungsweise Xbox Store angesetzt und Rabatt-Aktionen nich einbezogen. Das Ergebnis: Insgesamt sind im Jahr 2021 Spiele im Wert von 6.317,35 Dollar hinzugekommen. Mit dem aktuellen Umrechnungs-Kurs entspricht dies etwa 5.580 Euro. Wenn man bedenkt, dass ein Abonnement des Game Pass Ultimate über zwölf Monate gerade mal ca. 130 Euro kostet, ist das ein attraktiver Gegenwert.Interessant sind überigens auch die Monats-Statistiken bei der Berechnung. So war der März 2021 mit etwas über 964 Dollar mit Abstand der Monat mit dem höchsten Gegenwert, während der direkt darauffolgende April mit "nur" ca. 331 Dollar den schwächsten Monat darstellte.