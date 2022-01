Xbox Game Pass: Für Xbox-Boss Phil Spencer ist es unvermeidbar, dass Konkurrenz für das Abo-Angebot kommt

In einem Interview mit den Kollegen von IGN hat Phil Spencer, seines Zeichens Chef der Xbox-Sparte bei Microsoft, Stellung zu den Gerüchten bezogen, dass Sony demnächst eine eigene Variante des Game Pass vorstellen wird. Angefeuert wurden diese Gerüchte u.a. über ein Patent, das auf erweiterte Abwärtskomptabilität der PlayStation 5 schließen lässt sowie über Veränderungen im Verkaufssystem von PlayStation Now oder das mehrstufige Preissytem des neuen Abodienstes , der PlayStation Plus ablösen könnte.Für Spencer ist das nicht nur "unausweichlich", sondern auch "die richtige Antwort", um die Spiele an die Konsumenten auszuliefern. Viele dieser Dinge seien bei Xbox miteinander verbunden gewesen, angefangen von der Abwärtskompatibilität über die gleichzeitige Auslieferung an PC- und Konsolenspieler bis hin zum Game Pass und dem Angebot auf verschiedenen Plattformen.Weiter führt er aus: "Ich denke, die richtige Antwort ist, den Kunden die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu spielen, die sie spielen wollen, wo sie sie spielen wollen, und ihnen die Wahl zu lassen, wie sie ihre Bibliothek aufbauen, und ihnen gegenüber transparent zu sein, was die Pläne in Bezug auf unsere PC-Initiativen und unsere Cross-Gen-Initiativen und andere Dinge sind."Dementsprechend sieht er Sonys möglichen Abo-Dienst als logische Konsequenz der Entwicklung innerhalb der Spiele-Industrie: "[...] was wir heute auf dem Markt haben beruht nur darauf, dass wir die Ersten sind, und nicht darauf, dass wir etwas geschaffen haben, was kein anderer schaffen kann. Ich mag das, weil es unsere Energie darauf lenkt, woran wir als Nächstes arbeiten sollten, während wir die Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben, weiter ausbauen. Denn ich denke, die richtige Antwort ist, großartige Spiele auf den Markt zu bringen, auf den PC, auf die Konsole, in die Cloud, und sie am ersten Tag im Abonnement verfügbar zu machen. Und ich erwarte, dass unser Konkurrent genau das tun wird."