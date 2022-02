Xbox Game Pass: Die zweite Spieleladung im Februar, u.a. mit Total War: Warhammer 3 für PC und Lawn Mowing Simulator für Xbox

Jetzt verfügbar



Schon bald im Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: Pass Tense BR75 Battle Rifle Bundle

Jetzt verfügbar – Apex Legends: Lucky Loot Weapon Charm

17. Februar – Madden NFL 22: Supercharge Pack

17. Februar – Eternal Return: Season 5 Special Packar

Xbox Touch Controls für weitere Spiele



Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 28. Februar

Zusätzlich verlässt Titanfall EA Play für Konsole und PC am 1. März 2022.

Nachdem der Game Pass für Xbox und PC bereits in der ersten Hälfte des Monats um einige neue Spiele wie CrossfireX, Besiege oder auch Contrast erweitert wurde, ist nun auch die Liste für den restlichen Februar 2022 bekannt. So stehen für den PC u.a. die Strategiespiele Galactiv Civilizations 3 und direkt zum Launch Total War: Warhammer 3 zur Verfügung. Xbox-Spieler hingegen freuen sich u.a. auf entspannendes Rasenmähen mit dem Lawn Mowing Simulator. Um welche Titel es sich im Detail handelt, haben wir in einer Liste für euch zusammengefasst.