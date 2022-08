Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im August 2022 (Update)

Xbox Game Pass im August 2022: Diese Titel stehen fest

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Konsole und PC) – ab sofort

Shenzhen I/O (PC) – 4. August

Turbo Golf Racing (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 4. August

Two Point Campus (Cloud, Konsole und PC) – 9. August

Cooking Simulator (Cloud, Konsole und PC) – 11. August

Expeditions: Rome (PC) – 11. August

Offworld Trading Company (PC) – 11. August

Midnight Fight Express (Cloud, Konsole und PC) – 23. August

Immortality (Xbox Series X|S) – 30. August

Die Highlights diesen Monat

Welche Spiele sich aus dem Xbox Game Pass im August verabschieden

Wie üblich bringt Microsoft mit dem neuen Monat auch neue Spiele in den Xbox Game Pass. Im August erwarten uns schon jetzt vier bereits feststehende Titel. Außerdem erfahrt ihr, welche Spiele wieder rausfliegen.Mit den kostenlosen Downloads, die ihr im Zuge des Abonnements spendiert bekommt, findet eine abwechslungsreiche Auswahl im letzten Sommermonat in den Xbox Game Pass. Ob Aufbausimulations-Fan oder Action-Liebhaber: Die neuen Spiele im August haben für nahezu jeden Geschmack etwas zu bieten.Auch, wenn der Publisher kein Freund davon ist, uns vorab die ganze Vorfreude zu nehmen: Dank vorheriger Ankündigungen wissen wir bereits, wann die vier neuen Spiele denn genau im August in den Xbox Game Pass aufgenommen werden. Über die nächsten vier Wochen freuen wir uns auf Rocket League-Konkurrent Turbo Golf Racing, Aufbau-Ableger Two Point Campus , den Midnight Fight Express sowie Sam Barlows interaktiven, cineastischen Dreiteiler Immortality . Update: Das gesamte, mittlerweile bekannte Aufgebot seht ihr nachfolgend innerhalb einer übersichtlichen Liste:Dabei feiert(4. August) direkt sein Release als neuester Titel, der ins Aufgebot von Microsofts Abo-Service gelangt. Dieser erinnert uns aufgrund seiner Optik und seiner Spielmechaniken, die wir im Trailer bereits zu sehen bekamen, stark an das rasante Rocket League aus dem Jahre 2015.Außerdem gibt es direkt zum Beginn des Monats mit der wilden Mischung aus Wirtschafts- und Lebenssimulation(9. August) den zweiten Teil der Two Point Hospital -Macher im Xbox Game Pass. Auch dieser feiert im August sein Debüt und dieses Mal verschlägt es uns nicht ins Krankenhaus, sondern auf unseren eigenen College-Campus, den es im Zaum zu halten gilt.Der(23. August) stellt ein eher actionreiches Alternativprogramm zum doch beruhigenden Two Point Campus dar. Der aufgestylte Brawler versprüht dabei neonfarbene Hotline Miami-Vibes und wird interessanterweise nur von einem einzigen Entwickler produziert.Mit(30. August) erwartet uns dann zum Abschluss des Augusts noch ein Blockbuster der etwas anderen Art im Xbox Game Pass. Die spannungsgeladene Story des Spiels im Look eines echten Films sollte uns eigentlich schon im Juli erzählt werden, jedoch verschob man ihr Release, um dem Titel noch einmal den letzten Schliff zu verpassen.Microsoft schafft auch im August Platz für neue Spiele im Xbox Game Pass. Im Zuge des Aufräumkommandos fliegen gleich mehrere Titel aus dem Programm:Wollt ihr euch die Titel trotzdem nicht durch die Lappen gehen lassen, habt ihr mit einem Abonnement des Xbox Game Pass auch im August noch die Chance, die Spiele vergünstigt zu erwerben. Neben den vollwertigen Spielen, die wir zum Download zur Verfügung gestellt bekommen, gibt es auch noch einige Updates und DLC-Inhalte zu entdecken. Darunter: Die Citizien Sleeper Episode One: Flux, das Sniper Elite 5 : Landing Force Mission and Weapon Pack und der Start der siebten Saison von Sea of Thieves