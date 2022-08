Xbox Game Pass: Xbox Game Pass: Elden Ring im Abo nur ein "Bug" (Update)

Xbox Game Pass: Elden Ring könnte schon bald ins Abonnement kommen

Kommen Elden Ring, Lego Skywalker Saga oder Dying Light 2 in den Xbox Game Pass?





Seems like #Xbox is ramping up their plans to bring Games that are not a part of #XboxGamePass to Xcloud.



Like GTA V, Soul Hackers 2 and Elden Ring.



Could be a Gamescom Announcement.



Elden Ring:https://t.co/zNII7pgWiF



News from June:https://t.co/pLgovQFW3i pic.twitter.com/FDPQXW4XDL



— Knoebel (@Knoebelbroet) August 9, 2022

Möglicher Anzeigefehler verdirbt die Vorfreude

Update: Bei den Xbox Game Pass-Tags, die aufmerksame Beobachter gestern bei diversen Hochkarätern wie Elden Ring in der Xbox-App entdeckten, handelt es sich laut Microsoft nur um einen simplen Bug.Dies verkündete ein Sprecher des Unternehmens jüngst gegenüber Eurogamer im Gespräch. So heißt es: "Wir sind uns eines Fehlers bewusst, durch den einige Titel fälschlicherweise als mit Xbox Game Pass Ultimate verfügbar angezeigt wurden". Außerdem hätte man bereits einen entsprechenden Fix ausgerollt, der die Seiten aktualisiert hat. Am 10.08. schrieben wir:Mit Elden Ring könnte womöglich bald eines der besten Spiele der vergangenen Jahre in den Xbox Game Pass kommen. Der erst im Februar erschienene Titel stünde so zum Download im Abo bereit.From Softwares hochgelobtes Action-Rollenspiel würde sich damit neben einigen anderen hochkarätigen Titeln, die den Xbox Game Pass in den kommenden Wochen beglücken sollen, einreihen. Hinweise darauf verdichten sich derzeit aufgrund einiger angeblicher Screenshots, die ihren Weg in die sozialen Netzwerke gefunden haben.Gleich mehrere Reddit- und Twitter-Nutzer schreiben in den vergangenen Stunden, dass sie beim Blick auf das Angebot der Xbox-App ihren Augen kaum trauen konnten: Laut ihnen war unter der Produktbeschreibung von Elden Ring der kleine, aber feine Zusatz "Game Pass" zu finden. Auch bei anderen Top-Titeln der vergangenen Monate, beispielsweise der Lego Star Wars: The Skywalker Saga oder dem Survival-Horror Dying Light 2 , ließ sich das Game Pass-Tag plötzlich feststellen.So ist durchaus vorstellbar, dass Microsoft das Angebot seines Abonnement-Services noch einmal gehörig aufstocken will. Als Beweis reichten die aufmerksamen Beobachter reihenweise Screenshots ein, die sich folglich auch auf Twitter und Co. finden lassen:Laut Twitter-Nutzer Knoebelbrot ist auch der Zeitpunkt, zu dem Elden Ring, GTA 5 und Co. im Angebot des Xbox Game Pass auftauchen, kein zufälliger. Schon in wenigen Tagen, zwischen dem 24. und dem 28. August, findet d ie diesjähriges gamescom in Köln statt und auch Microsoft ist mit von der Partie Natürlich solltet ihr derartige News wie immer nicht für bare Münze nehmen. Immer wieder kommt es vor, dass sich auch große Unternehmen wie Microsoft einen Schnitzer erlauben und versehentlich für Verwirrung sorgen. So vermuten schon vorab viele Twitter-Nutzer in den Kommentaren, dass es sich dabei um einen bloßen Anzeigefehler der Xbox-App handeln könnte. Der Zusatz "Game Pass" in den Produktbeschreibungen der Titel könne demzufolge rein zufällig aufgetreten sein, denn auch bei einer Vielzahl anderer Spiele trat er plötzlich in Erscheinung.Microsoft wahrt derweil Stillschweigen rund um die Frage, ob Elden Ring denn nun wirklich einen Fuß in den Xbox Game Pass setzen könnte. Sollte dies allerdings doch der Fall sein, dürft ihr euch schon einmal freuen. Und um euch optimal vorzubereiten, empfehlen wir euch gleich 30 Einsteigertipps für Elden Ring , die euch das Leben in den Zwischenlanden etwas einfacher machen sollen. Seid ihr wahre Profis, so dürfte euch das Zeitlimit, das ein Spieler nun in Elden Ring erreicht hat , aber genauso interessieren.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass