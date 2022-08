Xbox Game Pass: Soulslike, Simulationen und Schleimseen im September

Xbox Game Pass: Neue Spiele September – Das sind die Highlights

Alle neuen Spiele im September in der Übersicht

Auch im September kommen wieder neue Spiele in den Xbox Game Pass. Welche es in diesem Monat sind und ab wann wir sie herunterladen können, verraten wir euch in der folgenden Übersicht.Gleich neun Titel stehen zu Beginn des Monats, dank Ankündigungen in den vergangenen Wochen, bereits fest. Darunter befinden sich mit Moonscars Disney Dreamlight Valley und Slime Rancher 2 ein paar Highlights, die wir euch nicht vorenthalten wollen.Gleich zu Beginn des neuen Monats erwartet uns miteines der Highlights unter den neuen Spielen, die der Xbox Game Pass im September zu bieten hat. Die Lebenssimulation bietet beruhigendes Gameplay, das an Titel wie Animal Crossing erinnert. Angesiedelt im Universum von Disney sind wir beauftragt, unser eigenes kleines Königreich zu gestalten. In diesem finden dann nach und nach beliebte Figuren aus den bekannten Zeichentrick-Filmen ihr Zuhause.Im späteren Verlauf des Monats kommtin den Game Pass der Xbox. Das Sequel des preisgekrönten ersten Teils führt das Abenteuer von Beatrix LeBeau weiter, die sich auf eine Reise zu den Rainbow Islands begibt. In einer mysteriösen Welt trifft sie auf antike Technologien, unbekannte natürliche Ressourcen und eine ganze Ansammlung verschiedener wackelnder, wabernder Schleim-Kreaturen. Wir erkunden die Geheimnisse der Insel, springen von Schleimsee zu Schleimsee und bauen unser eigenes kleines Zuhause, das uns durch glitzernde Glaswände einen Blick auf das prismatische Paradies ermöglicht. Slime Rancher 2 ist ab dem 22. September im Game Pass erhältlich.Mitfolgt zum Ende des Monats noch ein etwas actionlastigerer Titel. Bei dem Soulslike handelt es sich um einen 2D-Sidescroller, in dem wir in die Rolle der Lehmkriegerin Grey Irma schlüpfen. Sie versucht, begleitet vom harschen Mondlicht, den Schöpfer ihrer Welt ausfindig zu machen und hinter das Geheimnis ihrer Existenz zu kommen. Dabei verbessert sie ihre Kampfkünste stetig und meistert neue Fähigkeiten, um in der grausamen, non-linearen Spielwelt voranzuschreiten. Genre-typisch ist jeder Tod zwar besonders schmerzlich, aber auch eine Erfahrung, die uns für den weiteren Verlauf des Spiels wichtige Lektionen erteilt. So offenbart sich durch jede Herausforderung, die wir überwinden, eine neue Wahrheit der spannenden Story. Moonscars gibt es ab dem 27. September im Angebot des Xbox Game Pass.Neben den vorgestellten Titeln erwarten uns noch sechs weitere neue Spiele des Xbox Game Pass im September. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir noch einmal alle bereits feststehenden Releases in der folgenden Übersicht, bei der wir uns auf die Informationen von Gamerant verlassen, zusammengetragen:Sobald Microsoft neue Spiele für den Xbox Game Pass, die im September in das Angebot aufgenommen werden, ergänzt, informieren wir euch hier zuerst. W elche Titel im August dazukamen , zeigen wir euch an anderer Stelle noch einmal.