Xbox Game Pass: Call of Duty, Diablo und Overwatch kommen in das Abonnement

Xbox Game Pass: Blizzard-Spiele sollen plattformübergreifend bleiben

Übernahme soll Branche und Spielern zugute kommen

Xbox-Chef Phil Spencer gibt im neuesten Microsoft-Blog preis, wie es um die Pläne zu den Blizzard-Titeln steht, sollte Microsofts Übernahme von Activision Blizzard vollzogen sein.Der Zeitpunkt scheint dabei keineswegs zufällig gewählt, kündigte doch jüngst die britische Competition and Markets Authority, kurz CMA, an, den Deal genauer unter die Lupe nehmen zu wollen. Und wie zu erwarten war, werden populäre Titel wie Call of Duty Overwatch und auch Diablo ihren Weg in den Xbox Game Pass finden, sollte dabei alles glatt laufen."Wir beabsichtigen, die beliebte Spielesammlung von Activision Blizzard - darunter Overwatch, Diablo und Call of Duty - im Game Pass verfügbar zu machen und diese Spiele-Communites zu vergrößern. Indem wir den Spielern einen noch größeren Mehrwert bieten, hoffen wir, den Game Pass weiter auszubauen und seine Attraktivität auf Mobiltelefone und alle verbundenen Geräte auszuweiten.", stellt der CEO von Microsoft Gaming eingangs unmissverständlich klar.Spencer betont im Zuge des Blog-Eintrages , dass die Spiele von Activision Blizzard trotzdem keineswegs exklusiv im Xbox Game Pass erscheinen sollen. So erklärt er, Xbox würde sich verpflichten, "die gleiche Version von Call of Duty am selben Tag, an dem das Spiel für andere Plattformen auf den Markt kommt, auch für PlayStation zur Verfügung zu stellen". Weiter heißt es: "Wir werden es den Menschen weiterhin ermöglichen, plattform- und geräteübergreifend miteinander zu spielen".Dabei bezieht er sich höchstwahrscheinlich auf das Statement der britischen Wettbewerbsbehörde CMA, in dem es heißt, dass vor allem Franchises wie Call of Duty "wichtig und in der Lage, den Erfolg der Spielplattformen von Konkurrenten wesentlich zu beeinflussen" seien. Aus diesem Grund habe man auch eine tiefergehende Untersuchung eingeleitet. Es bestünden Bedenken, dass Microsoft das beliebte Franchise nutzen könne, "um der Wettbewerbsfähigkeit seiner Rivalen" zu schaden.Im weiteren Verlauf schreibt Phil Spencer, dass die "gründliche Überprüfung zeigen wird, dass die Kombination von Microsoft und Activision Blizzard der Branche und den Spielern zugute kommen wird". Im selben Atemzug weist er auf andere Übernahmen, die derzeit in der Gaming-Branche ablaufen, hin. "Wir werden weiterhin mit den Aufsichtsbehörden im Geiste der Transparenz und Offenheit zusammenarbeiten, während sie diese Übernahme prüfen", versichert der Xbox-Chef darüber hinaus.Noch ist die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft noch nicht vollständig abgeschlossen. Doch die Ankündigung, die beliebten Blizzard-Franchises im Xbox Game Pass unterbringen zu wollen, wirft gleichzeitig weitere Fragen auf. Wie steht es um andere Titel des kalifornischen Entwicklerstudios?Beispielsweise erscheint schon in wenigen Monaten die neueste Erweiterung von World of Warcraft: Dragonflight . Ob diese und weitere Titel in der Zukunft über den Abo-Service der Xbox verfügbar sein werden, bleibt also vorerst ungeklärt. Und auch, wie es dann um das angekündigte neue Survival-Spiel des Entwicklers, zu dem jüngst frische Informationen durchgesickert sind , steht, ist ungewiss.