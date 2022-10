Xbox Game Pass: Im Oktober mit Scorn, A Plague Tale und mehr

Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele im Oktober

Alle neuen Spiele im Oktober in der Übersicht

Chivalry 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) – 4. Oktober

Medieval Dynasty (Xbox Series X/S) – 6. Oktober

The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6. Oktober

The Walking Dead: Season Two (PC) – 6. Oktober

Costume Quest (Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) – 11. Oktober

Eville (PC, Xbox One, Xbox Series X/S) – 11. Oktober

Dyson Sphere Program (PC) – 13. Oktober

Scorn (PC, Xbox Series X/S, Cloud) – 14. Oktober

A Plague Tale: Requiem (PC, Xbox Series X/S, Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Oktober

Ein neuer Monat bedeutet auch neue Spiele für den Xbox Game Pass. Welche Spiele im Oktober dem Aboservice von Microsoft hinzugefügt werden und ab wann ihr sie herunterladen könnt, verraten wir euch in unserer Übersicht.Bisher sind neun Spiele bekannt, die in den nächsten Wochen den Game Pass für PC und Xbox-Konsolen erweitern. Mit Scorn und A Plague Tale: Requiem stehen zwei echte Highlights parat, während ihr euch bereits jetzt schon in die Multiplayer-Schlachten von Chivalry 2 stürzen könnt.Der Auftakt für den Oktober bildet Chivalry 2, welches laut Microsoft ab sofort für PC, die Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar ist. Wie bereits aus dem Vorgänger bekannt, stürzt ihr euch auch in Chivalry 2 vorwiegend in mittelalterliche Multiplayer-Gefechte. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Klassen mit eigenen Spezialisierungen, wodurch ihr nicht immer zum klassischen Schwert oder Pfeil und Bogen greifen müsst.Weiter geht die Reise am 6. Oktober, obwohl es in Sachen Szenario beim Mittelalter bleibt. Medieval Dynasty wird am Donnerstag für Gamepass-Abonnenten auf der Xbox Series X/S zum Download bereitstehen. In dem ungewöhnlichen Rollenspiel gründet ihr dem Namen gerecht eure eigene Dynastie, verwandelt euer Stück Land nach und nach in ein kleines Dorf und passt auf, dass ihr nicht zu früh ins Gras beißt.Das nächste Highlight folgt am 14. Oktober mit Scorn. Der vielversprechende Horror-Shooter, bei dem es nicht nur ums Schießen geht, lockt vor allem mit seinem ungewöhnlichen Artstyle. Die düstere und sehr surreale Welt ist dabei inspiriert von der Alien-Kunst H.R. Gigers.Nur vier Tage später erscheint A Plague Tale: Requiem. Der Nachfolger zu A Plague Tale: Innocence erzählt die Geschichte der Geschwister Hugo und Amicia weiter. Diese haben sich zwischenzeitlich in den südlichen Teil Frankreichs zurückgezogen, aber natürlich hält die Ruhe nicht lange. Auch in Requiem bekommen es die Beiden wieder mit Soldaten, Ratten und anderen Gefahren zu tun.Neben den genannten Highlights werden aber noch weitere Spiele dem Game Pass im Oktober hinzugefügt. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir diese für euch in der Übersicht zusammengefasst. Dabei sei erwähnt, dass es sich vorerst nur um die Spiele bis zur Monatsmitte handelt. Im Laufe des Oktobers dürften noch weitere Neuzugänge angekündigt werden.Aber nicht nur neue Spiele kommen zum Game Pass, sondern manche treten auch den Rückzug an. Ab dem 15. Oktober sind die folgenden Spiele nicht mehr über den Abodienst spielbar:Sollte übrigens die Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft erfolgreich abgeschlossen werden, dann könnten in Zukunft auch Marken wie Diablo und Call of Duty ihren Weg in den Game Pass finden.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass