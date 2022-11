Xbox Game Pass: Im November mit Return to Monkey Island, Darktide und mehr

Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele im November

Der November ist im laufenden Gang und damit gibt es eine neue Ladung an Spielen für den Xbox Game Pass. Wir verraten euch in der Übersicht, welche Spiele demnächst dem Abo beitreten.Update vom 15. November: Microsoft hat noch eine zweite Welle an neuen Game Pass-Spielen für den November angekündigt . Wir haben die Liste entsprechend um die Neuzugänge samt ihren Datum erweitert.Für den November sind satte 18 Spiele angekündigt, die den Xbox Game Pass für Konsolen und PC erweitern werden. Mit Return to Monkey Island Warhammer 40.000: Darktide und dem Football Manager 2023 stehen gleich vier spannende Highlights vor der Tür.Das erste große Spiel im November ist der Football Manager 2023, der ab dem 8. November wie üblich in zwei Versionen zur Verfügung steht. Zum einen in der herkömmlichen und umfangreichen PC-Version, die seit 2004 ununterbrochen von Sports Interactive entwickelt wird.In diesem Jahr neu ist die UEFA-Lizenz, weshalb der Football Manager 2023 erstmals die Champions League, Europa League und Conference League ganz offiziell im Spiel einbindet. Außerdem sollen Fans mehr Einfluss bekommen und die Match Engine wurde abermals übearbeitet.Ebenfalls ab dem 8. November gibt es den Football Manager 2023 auch in der Konsolenversion. Die ist inhaltlich sehr ähnlich zur PC-Version, ist aber in Sachen Einstellungsmöglichkeiten ein wenig eingeschränkter.Bleiben wir außerdem beim 8. November, denn am selben Tag springt Guybrush Threepwood in den Game Pass. Das erst im September veröffentlichte Return to Monkey Island kommt nach einem erfolgreichen Start jetzt im Game Pass vorbei. Ob sich der Ausflug lohnt, verraten wir euch übrigens im Test zu Return to Monkey Island Letztes aktuelles Video: AnkündigungstrailerDas dritte angesprochene Highlight im November ist Pentiment, das neue Spiel von Obsidian Entertainment. Darin erwartet euch ab dem 15. November aber kein klassisches Rollenspiel, sondern ein Adventure im Bayern des 16. Jahrhunderts. Die Idee stammt hierbei aus der Feder von Josh Sawyer, der uns im Interview verraten hat , wie er auf dieses ungewöhnliche Szenario für einen US-Entwickler gekommen ist.Ein weiteres Highlight in diesem Monat taucht dann am Ende auf: Ab dem 30. November landet Warhammer 40.000: Darktide im Game Pass für den PC. Der Nachfolger der beiden Vermintide-Spiele stammt erneut aus der Feder des schwedischen Entwicklerstudios Fatshark und lässt euch wieder einmal alleine oder im Koop gegen unzählige Feinde aus der First-Person-Perspektive antreten. Neu ist unter anderem, dass anlässlich des Warhammer 40.000-Settings erstmals auch moderne Schusswaffen zum Einsatz kommen.Abseits der genannten Highlights gibt es aber noch mehr Spiele, die im November zum Game Pass hinzustoßen. Dabei sei gesagt, dass sich die Infos bisher nur auf die erste Monatshälfte beziehen. Gegen Mitte des Monats dürfte Microsoft wie üblich noch weitere Neuheiten ankündigen.Wo Neues hinzukommt, muss Altes weichen. Deshalb werden erneut manche Spiele diesen Monat nicht mehr im Game Pass verfügbar sein. Dabei handelt es sich um die folgenden Vertreter: