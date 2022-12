Xbox Game Pass: Im Dezember mit Lego Star Wars, High on Life und The Walking Dead

Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im Dezember 2022

The Walking Dead: Die letzte Staffel

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

High On Life

Xbox Game Pass: Alle neuen Spiele im Dezember in der Übersicht

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Dezember

Während auf der einen Seite neue Spiele hinzukommen, gehen andere den umgekehrten Weg und lassen den Game Pass hinter sich. Im Dezember werden die folgenden Spiele nicht mehr im Aboservice verfügbar sein:

Der Dezember hat offiziell begonnen und das bedeutet: Es gibt neue Spiele im Xbox Game Pass. Wir verraten euch in unserer Übersicht, welche Spiele demnächst dem Abo-Service beitreten.Damit es über die kommenden Feiertage nicht allzu ruhig wird, sind gleich elf Spiele für die erste Welle im Dezember angekündigt. Unter anderem dürft ihr euch über Lego Star Wars: Die Skywalker Saga High On Life und The Walking Dead: Die letzte Staffel freuen.Das erste Highlight im Dezember beim Xbox Game Pass ist bereits ab dem 1. Dezember spielbar: Die Rede ist von The Walking Dead: Die letzte Staffel. Nachdem bereits in den letzten Monaten nach und nach die Serienteile der ehemals von Telltale Games entwickelten Spiele in den Xbox Game Pass kamen, gibt es nun auch das Finale zu spielen.Erneut dreht sich die Story dabei um Clementine und AJ, die mittlerweile mehr oder weniger so etwas wie ein Zuhause gefunden haben. Allerdings bleibt es natürlich nicht bei einem friedlichen Zusammenleben, sondern erneut kommt es zu einigen schwierigen Entscheidungen, die Clementine im Laufe der Handlung treffen muss. Dabei entscheidet ihr, wie die Geschichte der jungen Protagonistin endet.Letztes aktuelles Video: Offizieller TrailerWie verpackt man neun große Filme in einem Paket? Die Antwort gibt es in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga, die die größten Momente der Filmreihe abdeckt. Dabei schlüpft ihr in unzählige Star Wars-Charaktere, kämpft mit Lichtschwert und Blastern, liefert euch Weltraumkämpfe und löst unterwegs das eine oder andere Rätsel.Dabei darf natürlich nicht der altbekannte Humor der Lego Videospiel-Reihe fehlen, der so manche Filmszene mit einem Augenzwinkern betrachtet. Ab dem 6. Dezember könnt ihr selbst herausfinden, ob das Abenteuer etwas für euren Geschmack ist.Letztes aktuelles Video: Gameplay-ÜberblickJustin Roiland hat nicht nur ein Händchen für abgedrehte Animationsserien, wie Rick and Morty eindrucksvoll unter Beweis stellt, sondern auch für Videospiele. Dafür gründete er extra das Studio Squanch Games, die jetzt mit High on Life am 13. Dezember ihr bereits viertes Spiel veröffentlichen.Dieses Mal handelt es sich um einen Ego-Shooter in einer erneut sehr verrückten Welt, in welcher ihr zum Kopfgeldjäger werdet, um die Menschheit vor einem außerirdischen Kartell zu reden. Der große Clou? Eure Waffen reden mit euch und das nicht immer in der feinen englischen Art.Neben den drei genannten Highlights gibt es aber noch mehr Spiele, die im Dezember den Xbox Game Pass und PC Game Pass erweitern. Die Infos beziehen sich dabei wie üblich vorerst nur auf die erste Monatshälfte. Im Laufe des Dezember dürften noch weitere Neuheiten angekündigt werden.