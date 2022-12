Xbox Game Pass: 3 kurze Spiele für die Feiertage

3 kurze, aber spannende Spiele im Xbox Game Pass vorgestellt

#1 Pentiment

#2 Nobody Saves the World

#3 As Dusk Falls

Noch mehr Empfehlungen?





Über noch mehr spannende Tipps zu Spielen, die sich als kleiner Gaumenschmaus über die Feiertage eignen, freuen wir uns gerne in den Kommentaren! Natürlich sind unsere drei Vorschläge nur eine kleine Auswahl der Spiele, die es im Game Pass von Microsoft gibt. So könnt ihr etwa auch seit kurzem Lego Star Wars: Die Skywalker Saga erleben oder euch am neuesten Abenteuer von Pirat Guybrush Treepwood versuchen.

Die Feiertage stehen kurz vor der Tür und zwischen Familienbesuchen, leckerem Essen und Geschenke auspacken gibt es vielleicht auch die eine oder andere Minute Freizeit. Die könnte man passenderweise natürlich mit einem Videospiel verbringen – aber welchem?Wir haben uns für euch im Xbox Game Pass und PC Game Pass umgeschaut und stellen euch drei Spiele vor, die ihr während der Feiertage problemlos durchspielen könnt. Aus dem Grund findet ihr hier keine Empfehlung für ein 100 Stunden Abenteuer wie Persona 5 Royal oder dem Strategieschwergewicht Total War: Warhammer 3 . Stattdessen widmen wir uns Spielen, die ihre Stärke in der Kürze haben.Alle drei Spiele findet ihr dabei sowohl im Xbox-, als auch im PC Game Pass. Alternativ gibt es die Spiele natürlich auch abseits des Abo-Services zu erwerben und zum Teil für andere Plattformen. Ihr seid demnach nicht unbedingt an den Game Pass gebunden, aber dieser macht es natürlich ein wenig einfacher, über die Feiertage etwas Neues auszuprobieren.Wer den Namen Obsidian Entertainment hört, der denkt vermutlich als erstes an Rollenspiele wie Fallout: New Vegas Pillars of Eternity oder The Outer Worlds . Das US-Studio beherrscht aber auch andere Genres und 2022 stellte man das mit dem Survivalspiel Grounded und dem ungewöhnlichen Adventure Pentiment unter Beweis.Letzteres versetzt euch in die Haut des Nürnberger Künstlers Andreas Maler zur Zeit des 16. Jahrhunderts. Der verdient vor Ort im fiktiven bayrischen Dorf Tassing seinen Lebensunterhalt in einer Abtei und wird bald zum Detektiv: Zwei Kriminalfälle gilt es zu lösen. Es müssen Personen verschiedener Gesellschaftschichten des späten Mittelalters befragt, zahllose Indizien gesammelt und wichtige Entscheidungen gefällt werden. Vor allem Letztere sind, wie wir auch in unserem Testbericht festhalten , nicht immer ganz einfach, denn ihr werdet nie alle Beteiligten glücklich stellen können.Das sehr textlastige Adventure, welches keine Sprachausgabe umfasst, könnt ihr in etwa 10 bis 15 Stunden durchspielen. Nur wer alles erkundet, jeden Dialog sehen möchte und bei Entscheidungen lange überlegt, wird ein paar Stunden mehr benötigen. Dennoch lässt sich Pentiment sehr gut in ein paar ruhigen Stunden über die Feiertage zu einem zufriedenstellenden Ende führen.In eine gänzlich andere Richtung als Pentiment geht Nobody Saves the World von den DrinkBox Studios, den Machern von Guacamelee . Das kann auf den ersten Blick ebenfalls mit einem ungewöhnlichen Grafikstil und einer skurrilen Idee punkten: Ihr seid im Spiel ein Niemand. Jemand, der eigentlich über keine besonderen Fähigkeiten verfügt und schlichtweg nur existiert.Doch wie es der Zufall will, gelangt ihr schon bald mit eurem Niemand an einen Zauberstab und damit beginnt der eigentliche Spielspaß. Fortan könnt ihr euch in verschiedene Formen verwandeln, die direkten spielerischen Einfluss haben. Als kleine Maus könnt ihr etwa in besonders enge Gänge schlüpfen oder als Zauberer eine Armee von wilden Tieren aus eurem Hut hervorholen. Nach und nach erlernt ihr mit den Formen auch neue Fähigkeiten, die hin und wieder sogar miteinander kombiniert werden müssen.Wenn ihr jetzt noch etwas mit dem abgedrehten Humor anfangen könnt, dann solltet ihr Nobody Saves the World im Xbox Game Pass eine Chance geben – alternativ sogar zu zweit, denn sowohl Online-, als auch Couch-Koop werden unterstützt. Mit einer Spielzeit von rund 15 Stunden fällt der Ausflug zudem nicht unendlich lang aus, wie wir in unserem Testbericht aufzeigen Unsere dritte Empfehlung geht an ein Spiel, welches ihr über die Feiertage sogar mit der gesamten Familie spielen könnt. As Dusk Falls versteht sich als interaktives Drama, bei dem ihr und bis zu sieben weitere Spieler regelmäßig Entscheidungen trefft, die die die Handlung beeinflussen.Aber worum geht es überhaupt? As Dusk Falls erzählt mit einem ungewöhnlichen Grafikstil die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Familien, deren Wege sich bei einem Raubüberfall 1998 in Arizona überschneiden. Von da an begleitet die Handlung die Schicksale der unterschiedlichen Familienmitglieder über dreißig Jahre lang und gewährt zudem Einblicke in die Vergangenheit einzelner Charaktere.Neben seiner spannend inszenierten Geschichte mit tollen Synchronsprechern, die wir auch ausführlich in unserem Test loben , kann As Dusk Falls außerdem als Koop-Spiel punkten. Zum einen benötigt nämlich nur ein Spieler eine Kopie des Spiels, während der Rest mithilfe einer speziellen Smartphone-App dennoch an den Entscheidungen mitwirken kann – dabei wird natürlich ganz demokratisch abgestimmt, wenn nicht gerade ein zuvor festgelegtes Vetorecht genutzt wird.Mit einer Spielzeit von rund sechs bis sieben Stunden dient As Dusk Falls zudem als gute Abendunterhaltung, die den einen oder anderen Feiertagsklassiker auch mal ersetzen kann. Vorausgesetzt es sind keine Kinder anwesend, denn mitunter wird die Geschichte recht düster, wenn etwa Themen wie Selbstmord behandelt werden. Das Spiel warnt jedoch davor und lässt euch einzelne Kapitel sogar überspringen.