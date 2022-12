Xbox Game Pass: Mächtige Vorteile für League of Legends, Valorant und Co. ab heute im Abo (Update)

Xbox Game Pass: Alle Vorteile für League of Legends, Valorant und Co. auf einen Blick

League of Legends

alle 162 Champions

Zugang zu jedem neuen Champion ab Release

20 Prozent XP Boost

Valorant

alle derzeitigen Agenten

Zugang zu jedem neuen Agenten ab Release

20 Prozent Match XP Boost für den Battle Pass, den Event Pass und den aktiven Agent Contract-Fortschritt

Legends of Runeterra

alle Karten im Foundations Set

Teamfight Tactics

1-Star Rare Little Legend Taktiker

4 Arena-Skins ab April 2023 verfügbar, anschließend 1 Arena-Skin in monatlicher Rotation

League of Legends: Wild Rift (ab Januar)

alle über 80 verfügbaren Champions

Zugang zu jedem neuen Champion ab Release

20 Prozent XP Boost

Weitere Boni für Pioniere angekündigt

Valorant - Pocket Sage Buddy

- Pocket Sage Buddy League of Legends - Masterwork Chest und Schlüssel

- Masterwork Chest und Schlüssel Teamfight Tactics - Little Legend Rare Egg

- Little Legend Rare Egg Wild Rift - zufällige Emote Chest

- zufällige Emote Chest Legends of Runeterra - Prismatic Chest

Bereits vor Monaten kündigten Riot und Xbox an, künftig gemeinsame Sache zu machen. Ab sofort genießt ihr deshalb mit dem Game Pass mächtige Vorteile in LoL, Valorant und Co.Im Rahmen des Xbox und Bethesda Games Showcase im Juni gab man bekannt, die populären Titel von Riot Games würden in näherer Zukunft auch über den Xbox Game Pass zur Verfügung stehen . Am heutigen Montag, dem 12. Dezember, ist dieser Tag nun gekommen.Um von den Vorteilen für die Spiele von Riot Games mit dem Xbox Game Pass zu profitieren, solltet ihr zunächst sicherstellen, dass ihr die Xbox App auf eurem PC installiert und auf den neuesten Stand gebracht habt. Anschließend könnt ihr euer Riot-Konto mit eurem Microsoft-Account, auf dem der Xbox Game Pass aktiv ist, verknüpfen. Eine genaue Anleitung gibt es auf einer speziellen Webseite von Riot Games.Dabei winken neben verschiedenen Boni für die Spiele des LoL-Entwicklers auch richtig satte Vorzüge für die beiden Zugpferde von Riot Games: Mit dem Xbox Game Pass bekommt ihr nicht nur alle 162 Champions, die es in League of Legends mittlerweile anzutreffen gibt, auf einen Schlag freigeschaltet. Auch alle künftigen stehen euch direkt ab ihrem Release zur Auswahl. Für die spielbaren Helden in Valorant sieht das Ganze ähnlich aus, auch hier bekommt ihr die Agenten direkt freigeschaltet.Darüber hinaus gibt es auch noch weitere, etwas kleinere Benefits für die Riot-Spiele, wenn ihr bei der Verknüpfung eurer Konten besonders schnell seid.Wer seinen Riot Games-Account noch vor dem 1. Januar des kommenden Jahres mit dem Xbox Game Pass verknüpft , genießt darüber hinaus folgende Vorteile:Sobald eure Konten miteinander verknüpft sind, könnt ihr zudem die Spiele von Riot Games über die Xbox App starten. Dennoch kommt ihr um den Clienten von Riot Games nicht drumherum, denn dieser wird zum Spielen immer benötigt.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass