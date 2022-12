Xbox Game Pass: für nur 3 Euro im Monat? Günstigeres Abo-Modell könnte kommen

Xbox Game Pass: Günstigeres Abo-Modell mit Werbung könnte kommen

Orientierung bei Netflix und Co.

Der Xbox Game Pass könnte mit einem neuen, wesentlich günstigeren Abonnementmodell daherkommen. Erste Hinweise sind Berichten zufolge in Form einer Umfrage von Microsoft aufgetaucht.Dabei soll es jedoch einen Haken geben: Abonnenten, die sich für die günstigere Game Pass-Version von Xbox entscheiden, sollen Werbung zu sehen bekommen. Stößt Microsofts erster Vorstoß in der Community auf Begeisterung, könnte es sich bei der Umsetzung nur noch um eine Frage der Zeit handeln.Wie ResetEra zeigt , fragt Microsoft derzeit einige seiner Nutzer, wie sie gegenüber einem Abo-Modell des Xbox Game Pass eingestellt sind, das dank Werbefinanzierung mit einem deutlich niedrigeren Preis lockt. Dieses soll gerade einmal rund drei Euro kosten, wohingegen für die beiden anderen Modelle 9,99 und 12,99 Euro pro Monat anfallen.Dabei genießen wir allerdings nicht die komplette Palette an Vorteilen, sondern müssen einige Abstriche machen. So sollen lediglich die exklusiven First-Party-Inhalte von Microsofts Xbox vorhanden sein und auch erst sechs Monate nach der ursprünglichen Veröffentlichung zur Auswahl stehen. Auf Cloud-Gaming müssten wir ebenfalls verzichten, außerdem fehlen die beliebten Online-Multiplayer-Modi vorerst.Was man uns mit der Werbung im günstigsten Modell des Xbox Game Pass künftig zeigen könnte, ist bislang ungewiss. Auch über die Dauer beziehungsweise die Form der Werbeeinblendungen wird bisher lediglich spekuliert. Laufende Spiel-Sessions sollen allerdings nicht von der Werbung beeinflusst werden. Vorstellbar ist ein kurzer Werbespot bei jedem Spielstart aus der Bibliothek des Game Pass.Schon seit längerer Zeit gilt der Xbox Game Pass gemeinhin als das "Netflix für Spiele". So kommt es wenig überraschend, dass man sich mit der möglicherweise kommenden Erweiterung der Abo-Modelle um ein werbebasiertes Angebot mit geringer Zuzahlung nun direkt an dem populären Streaming-Portal orientiert.Auch Netflix testet seit geraumer Zeit ein neues Abo-Modell, welches für 4,99 Euro im Monat zu einem vergleichsweise günstigen Preis sein Basis-Angebot aus Filmen und Serien zur Verfügung stellt. Mit dem Einstiegstarif bekommen wir eine begrenzte Auswahl an Inhalten zu einem kleineren "Kennenlernpreis" serviert.Ob sich das Ganze auch für den Xbox Game Pass bezahlt macht, sollte er in dieser Form überhaupt von Microsoft ins Rennen geschickt werden, bleibt abzuwarten. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit drei kurzen Game Pass-Titeln für die Feiertage aber bestens vertreiben, denn das Xbox-Abo gibt es immerhin für den ersten Monat kostenlos.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass