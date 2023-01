Xbox Game Pass: Gleich 5 Titel verlassen noch im Januar das Abonnement

Xbox Game Pass: Danganronpa und 4 weitere Titel nur noch bis zum 15. Januar verfügbar

Wie Microsoft bestätigt, verlassen den Xbox Game Pass noch im Januar fünf Spiele. Darunter auch das populäre Danganronpa, welches in der Anniversary Edition im Abonnement zu finden war.In den nächsten zwei Wochen, genau genommen bis zum 15. Januar des gerade gestarteten Kalenderjahres, wird das Angebot des Abo-Service gekürzt. Welche Spiele sich noch verabschieden, zeigt die Übersicht.Mit dem mordlustigen High School-Abenteuer Danganronpa verabschieden sich aus dem Xbox Game Pass noch im Januar folgende Titel:Wollt ihr also eines der zuvor aufgelisteten Spiele nach der Monatsmitte weiterspielen, müsst ihr dieses käuflich erwerben. Xbox Game Pass-Besitzer sparen beim Kauf allerdings ganze 20 Prozent. Mächtige Vorteile verspricht Microsofts Abo-Service allerdings auch für Fans von League of Legends, Valorant und Co.Darüber hinaus machen bereits seit Längerem Gerüchte die Runde, dass es den Xbox Game Pass schon bald in einer abgeschwächten Version für gerade einmal drei Euro im Monat geben könnte. Das zunächst spannend klingende Angebot kommt allerdings mit mehr als nur einem Haken.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass