Xbox Game Pass: Neue Spiele im Februar 2023 mit Atomic Heart und Shadow Warrior 3

Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im Februar 2023

Mount & Blade 2: Bannerlord

Shadow Warrior 3: Definitive Edition

Atomic Heart

Xbox Game Pass: Alle neuen Spiele im Februar in der Übersicht

Madden NFL 23 (PC, Xbox One, Xbox Series X | S) – 9. Februar 2023

Mount & Blade 2: Bannerlord (PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Cloud) – 14. Februar 2023

Cities Skylines Remastered (Xbox Series X | S, Cloud) – 15. Februar 2023

Atomic Heart (PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Cloud) – 21. Februar 2023

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Februar

Besiege (PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Cloud)

CrossfireX (Xbox One, Xbox Series X | S, Cloud)

Infernax (PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Cloud)

Recompile (PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Cloud)

Skul: The Hero Slayer (PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Cloud)

The Last Kids on Earth (PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Cloud)