Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im März vorgestellt

Xbox Game Pass: Die neuen Spiele vom März 2023 im Überblick

Guilty Gear -Strive- – Ab jetzt verfügbar

Dead Space 2 & Dead Space 3 – Ab jetzt verfügbar

Valheim – Ab 14. März

Civilization 6 – Ab 16. März

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs – Ab 21. März

Diese Spiele verlassen den Game Pass im März

Auch im März füllt Microsoft denmit weiteren Spielen auf, um regelmäßig ein paar Neuheiten bieten zu können. Dabei könnt ihr euch dieses Mal auf Horror, Strategie und ein JRPG freuen.Wie üblich stellt Microsoft noch nicht alle Neuzugänge vor, die im März dem Xbox Game Pass beitreten werden. Stattdessen wird bisher nur der Zeitraum bis zum 21. März abgedeckt, aber danach könnten noch weitere Neuzugänge folgen. Vorerst könnt ihr euch jedoch auf die folgenden sechs Spiele einstellen.Das schönste Prügelspiel der Welt,, ist bereits ab jetzt im Xbox Game Pass erhältlich. Nachdem das Kampfspiel bereits im Juni 2021 für den PC, die PS4 und PS5 erschienen ist, legt Arc System Works nun noch eine Version für die Xbox One und Xbox Series X | S nach.Die steht nun zusammen mit der PC-Version im Game Pass allen Abonnenten zur Verfügung. Dabei handelt es sich natürlich um die Basisversion, die ohne die per DLC hinzugefügten Kämpfer auskommt. Dennoch könnt ihr sowohl als Neuling als auch als forgeschrittener Genre-Experte mit dem Story- und Online-Modus bereits auf eure Kosten kommen.Wer angesichts des jüngst veröffentlichten Remakes vonmittlerweile die Lust bekommen hat, auch einmal die Nachfolger auszuprobieren, kann das ab dem 9. März im Xbox Game Pass nachholen – zumindest wenn ihr das PC-Abo oder Xbox Game Pass Ultimate besitzt. Dann könnt ihr nämlich über EA Play mit den beiden weiteren Dead Space-Spielen loslegen.Natürlich handelt es sich dabei jeweils um die Originalversionen und keine Neuauflagen. Neu ist lediglich der Umstand, dass ihr sowohlals auchin einer Cloud-Version spielen könnt, wodurch ihr euch den Download spart.Auch das nordische Survival-Wikinger-Spielist nicht ganz neu im Game Pass, denn die PC-Version ist schon länger Teil von Microsofts Abo-Service. Jetzt kommen aber auch Spieler auf der Xbox One und Xbox Series X | S in den Genuss der Überlebenskämpfe im nordischen Jenseits.Dabei handelt es sich noch nicht um die fertige Version von Valheim, sondern wie am PC über eine Early Access-Variante. Dennoch lässt sich bereits einiges erleben in der prozedural generierten Spielwelt: Vom Bau der eigenen Wikinger-Siedlung bis hin zu verschiedenen Bossen in unterschiedlichen Biomen, die jeweils andere Stärken und Schwächen haben.Über sechs Jahre ist der Release vonschon her, aber nun wagt sich Firaxis' großes Strategiespiel in den Game Pass. Freuen dürfen sich darüber sowohl PC-, als auch Xbox-Spieler, denn die Version ist für alle drei Plattformen zugänglich.Inhaltlich gibt es jedoch nur das Basisspiel inklusive aller bis heute veröffentlichten Updates. Die DLCs, sowie die beiden großen Erweiterungen Gathering Storm und Rise and Fall sind demnach nicht fester Bestandteil der Game Pass-Version und müssten bei Interesse separat erworben werden.Der letzte bekannte Neuzugang im Xbox Game Pass ist, welches ebenfalls für PC und die beiden Xbox-Konsolen bereitgestellt wird. Dabei handelt es sich um die sogenannte Prince's Edition, die bereits die DLCs Adventure Pack, Das Labyrinth des Geisterkönigs und Magische Erinnerungen beinhaltet.Falls ihr bisher keinen Kontakt mit Ni No Kuni hattet, dann sei gesagt, dass euch ein märchenhaftes Anime-Rollenspiel erwartet,. Ihr müsst zudem nicht den Vorgänger, der ebenfalls beim japanischen Studio Level-5 entstand, kennen, um die Geschichte des zweiten Teils verstehen zu können.Wie jeden Monat gibt es aber nicht nur neue Spiele, die Microsofts Abo-Service ergänzen, sondern auch ein paar Abgänge. Ab dem 15. März stehen folgende Spiele nicht mehr zur Verfügung:Falls ihr eines der Spiele noch nachholen wollt, habt ihr somit ein paar wenige Tage Zeit. Welche, haben wir für euch derweil in einem separaten Artikel zusammengefasst.Letztes aktuelles Video: Humble Games Day One with Xbox Game Pass